PayPal выпустит собственную криптовалюту "с двумя полосками"

Одна из крупнейших платежных систем в мире PayPal планирует выпустить собственную криптовалюту, привязанную к американскому доллару. Намек на появление новой монеты с полосатым логотипом заметил сторонний программист, но в самой компании это подтвердили.

Как сообщает Bloomberg, изучая код приложения PayPal для iPhone, разработчик Стив Мозер обратил внимание на упоминание стейблкоина (то есть обеспеченной долларом криптовалюты) PayPal Coin. На логотипе нового криптоактива изображена буква "P" с двумя горизонтальными линиями.

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Представительница PayPal назвала это "следами" хакатона, который недавно был проведен блокчейн-подразделением компании. Хакатон – мероприятие, объединяющее инженеров для ускорения разработки и создания новых продуктов. При этом не все из них в итоге могут увидеть свет.

Однако старший вице-президент по криптовалютам и цифровым валютам PayPal Хосе Фернандес да Понте подтвердил слухи. По его словам, PayPal Holdings действительно изучает возможность эмиссии собственного стейблкоина.

"Мы изучаем возможность выпуска стейблкоина. По мере продвижения по этому направлению мы, конечно же, будем тесно сотрудничать с соответствующими регуляторами", — сказал да Понте.

Стоит отметить, что в настоящее время PayPal поддерживает операции с несколькими крупными криптовалютами. В частности, в онлайн-кошельке компании – Venmo – можно проводить операции с такими активами, как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Как видно, стейблкоинов среди поддерживаемых криптовалют нет. В ноябре 2021 года Хосе Фернандес да Понте объяснил это тем, что компания не нашла стейблкоина, предназначенного именно для платежей. В PayPal хотят видеть от эмитента такой монеты ясности в отношении регулирования, нормативно-правовой базы и необходимых лицензий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Amazon начнет принимать платежи в криптовалюте через Venmo. Количество пользователей платежного сервиса в США достигает 80 млн.