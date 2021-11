Amazon разрешил оплату криптовалютой, но не все так просто

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon разрешит оплачивать покупки в нескольких видах криптовалют. Это станет возможно благодаря сотрудничеству с платежным сервисом Venmo, который поддерживает токены Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Как сообщила PayPal, которая является материнской компанией Venmo, на сайте и в мобильном приложении Amazon новое средство оплаты будет добавлено с 2022 года. Примечательно, что пользоваться кошельком PayPal для оплаты в этом интернет-магазине нельзя.

"Последний год мы были сосредоточены на предоставлении нашему сообществу больше способов применения Venmo в повседневной жизни. Это включает возможность оплаты с помощью QR-кодов и предоставление дополнительных функций, таких как защита покупок. Мы очень рады, что со следующего года наши пользователи и клиенты Amazon смогут оплачивать покупки с помощью Venmo", – говорит вице-президент Venmo Даррелл Эш.

Стоит отметить, что в финансовом отчете PayPal за III квартал говорится, что Venmo увеличила объем платежей на 36%, до $60 млрд. Количество пользователей сервиса в США достигает 80 млн.

"Мы понимаем, что нашим клиентам нужна вариативность и гибкость для оплаты покупок на Amazon. Мы рады объединиться с Venmo и предоставить нашим клиентам возможность платить при помощи учетных записей Venmo, предоставляя им новые способы оплаты на Amazon", – говорится в заявлении директора Amazon по глобальному приему платежей Бена Волка.

Компания Venmo была создана в 2009 году, но с 2015 года принадлежит PayPal. Это мобильное приложение, которое используется для одноранговых платежей.

Отличительная черта платформы – публичный статус платежей по умолчанию, благодаря чему назначение денежных переводов многих пользователей доступно каждому. При желании данная функция отключается в настройках.

Возможность операций с криптовалютами пользователям Venmo предоставили ранее в 2021 году. Сервис также предлагает выпуск собственной кредитной карты.

Примечательно, что Amazon и PayPal объявили о сотрудничестве после того, как от этого сервиса отказался другой гигант интернет-торговли – eBay. Это стоило платежной платформе 45% объема транзакций и 3% дохода за квартал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году аукционный дом Sotheby's выставил на торги картину уличного художника Бэнкси "Love is in the Air", за которую можно было расплатиться криптовалютой – биткоинами или эфиром.