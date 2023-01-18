"Отцу" криптопирамиды на $2 млрд дали четверть века тюрьмы

Верховный суд Южной Кореи приговорил создателя и исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи V Global Ли Бен Гула к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в создании схемы Понци и обмане инвесторов на $2,2 млрд.

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Судья оставил в силе приговор апелляционного суда. Кроме того, к 4-14 годам заключения были приговорены и трое других менеджеров криптопирамиды, сообщает агентство Yonhap.

Любопытно, что в решении суда не говорится о конфискации преступных доходов – это невозможно сделать, поскольку следователи не смогли определить точную сумму денег, украденных у инвесторов V Global. Поэтому, вернут ли потерпевшим их деньги, тоже неясно.

Жертвами обмана стали около 50 тысяч пользователей V Global. С июля 2020 по апрель 2021 года они вложили в совокупности 2,8 трлн корейских вон (около $2,26 млрд) в нативный токен V Cash под “гарантии" трехкратного увеличения инвестиций.

Им пообещали 300% дохода при условии регистрации на бирже и создания криптодепозитного счета на 6 млн вон ($4860). Но в сентябре 2021 года проект закрылся, объявив о банкротстве. Соответственно, токен V Cash обесценился и инвесторы лишились всех сбережений.

Пользователям V Global также обещали по 1,2 млн вон за каждого нового пользователя, которого они приведут по реферальной программе. Однако такие поощрения брались с депозитов новых клиентов, что является определенным признаком пирамиды.

В декабре 2022 года виновными в мошенничестве признали 7 других топ-менеджеров V Global. Они получили от 4 до 8 лет тюрьмы, но пытаются обжаловать приговор.

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