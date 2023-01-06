Отмыли миллионы гривен: в Украине разоблачен крупный криптовалютный конвертцентр

Украинские правоохранители разоблачили масштабную международную схему по отмыванию средств, полученных незаконным путем, и нелегальному обмену криптовалют. Таким образом участники группировки перемещали активы внутри страны и за границу.

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В пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили об обысках в крупном конвертационном центре, где обналичивали активы, а также незаконно обменивали валюту. При этом было изъято 152 млн грн и “черная бухгалтерия" группировки с указанием физических лиц и компаний, которые прибегали к подобным услугам.

“Основной целью деятельности центра было отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов. Упомянутой схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний", – отметили в БЭБ.

Директор ведомства Вадим Мельник отметил, что группу удалось обнаружить благодаря взаимодействию и сотрудничеству с экспертами из ЕС.

“По оценкам FATF (Международной группы противодействия отмыванию денег. – Ред.) и других организаций Европейского Союза, операции с виртуальными активами широко используются не только для организованной преступности, но и для финансирования терроризма. Поэтому среди основных задач БЭБ есть анализ рисков, связанных с существованием нелегальной деятельности провайдеров услуг по обмену виртуальных активов, выявление и прекращение деятельности конвертационных центров и участников рынка виртуальных валют", – добавил Мельник.

Идет досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, совершенное группой лиц).

Стоит отметить, что как правило обращение к нелицензированным криптообменникам не только вредит казне государства, но и может привести к потерям клиентов. Например, переведя свои биткоины аналогичной группировке, житель Тернопольской области потерял криптовалюту в эквиваленте $4 тыс.

Также OBOZREVATEL сообщал о раскрытии другой краже криптовалюты. Житель Житомирщины получил доступ к аккаунту клиента криптобиржи и вывел из его кошелька монеты на 22 тыс. гривен.

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