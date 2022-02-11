От A до Z. Что означают дополнительные буквы в названии разных биткоинов

За 13 лет с момента появления биткоина на рынке появилось большое количество его "клонов" – криптовалют и токенов с различными приставками спереди или сзади классического тикера, то есть BTC. Это может означать принадлежность к другому блокчейну или совершенно другую криптовалюту.

Такие активы часто обладают собственными особенностями и функционалом. В связи с этим OBOZREVATEL разобрался в самых популярных тикерах, которые можно спутать с биткоином, и методах взаимодействия с ними.

Собратья и последователи

Различные разветвления блокчейна Bitcoin (форки) привели к появлению разнообразия новых "биткоинов". Ни одному из них не удалось повторить ценовой успех оригинала, но это не делает их менее достойными внимания.

Видео дня

В результате одного из самых известных форков в 2017 году появился Bitcoin Cash (BCH). Согласно информации в блоге криптовалютной биржи WhiteBIT, приверженцы называют монету "настоящим биткоином", поскольку этот проект исправил недостатки "старшего брата".

Но даже такой консенсус не смог удержать лагерь сторонников биткоина вместе. В результате в ноябре 2018 года от команды разработчиков Bitcoin Cash откололась группа, создавшая монету Bitcoin SV (BSV), оставив в названии упоминание о создателе первой криптовалюты Сатоши Накамото – Satoshi Vision.

Еще позже на биржах появился Bitcoin Vault (BTCV). Главной идеей этого протокола стала возможность пользователей впервые отменять их транзакции, не влияя при этом непосредственно на блокчейн.

Такое революционное решение стало возможным благодаря обеспечению безопасности 3-Key Security Solution. Оно позволяет откладывать транзакции на 24 часа, и в результате – бороться с непреднамеренными транзакциями, а также последствиями взломов кошельков и краж закрытых ключей.

Биткоин на "эфире" (ethBTC)

Желание держателей первой криптовалюты вложить ее в DeFi-проекты и отсутствие мостов между Bitcoin и Ethereum не давало переводить ликвидность из одной сети в другую. Это и привело к появлению биткоина, "обернутого в Ethereum", или ethBTC.

Первым таким решением стал Wrapped Bitcoin (WBTC). Он обеспечивается Bitcoin в соотношении 1:1, поэтому некоторые трейдеры сравнивают его со стейблкоинами, то есть стабильными криптовалютами (например Tether, USD Coin и Dai), курс которых, как правило, привязан к фиатным деньгам.

Кастодианом (то есть аналогом "депозитного банка" для криптовалют) первого "биткоина на эфире" является BitGo. В резервном фонде именно этой компании хранятся BTC после токенизации.

С момента появления токена в 2019 году его рыночная капитализация превысила $11,6 млрд – это один из крупнейших показателей в мире. Всего в блокчейне Ethereum находится в обращении 323 тыс. синтетических токенов биткойнов, то есть 1,7% от совокупной эмиссии BTC.

Со временем конкуренция в этом сегменте ужесточилась, но, согласно данным Dune Analytics, WBTC сохраняет бесспорное лидерство с индексом доминирования свыше 80%. Остальные 20% делят между собой его конкуренты, которые, в свою очередь, делятся на централизованные и децентрализованные: HBTC, imBTC, oBTC, tBTC, sBTC, renBTC, pBTC, BTC+++ и acBTC.

Биткоин на Binance

Почти одновременно с WBTC появился и BTCB – "биткоин, обернутый в Binance". Это токен стандарта BEP2/BEP20, привязанный к сетям Binance Chain/Binance Smart Chain.

Как и WBTC, он обеспечен Bitcoin в соотношении 1:1. Решение было разработано биржей Binance, которая выступает его кастодианом (и, соответственно, хранит биткоины после токенизации). Подобно Ethereum, BTCB был создан для того, чтобы перенести в экосистему Binance Chain криптовалюты, которых нет в этой сети.

Аналогом для Ethereum является BETH. При этом из-за определенных рисков, связанных с процессом конвертации, BETH стоит на 5-10% дешевле оригинала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году биткоин проиграл гонку за место главной криптовалюты для благотворительности. Такие пожертвования выросли более чем в 15 раз, но Ethereum был преимущественной монетой для этой цели.