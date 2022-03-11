OnlyFans перечислил $1,3 млн для помощи Украине в войне

Британская платформа для продажи эротического контента OnlyFans перечислила на помощь Украине 500 Ethereum. Деньги, полученные от продажи криптовалюты, будут потрачены на гуманитарную помощь и пойдут украинским военным, обороняющим страну от вторжения российских войск.

Как сообщает CoinDesk, пожертвование поступило на счет децентрализованной организации UkraineDAO. Согласно данным европейской криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 9 марта эта сумма превысила $1,3 млн.

В OnlyFans уточнили, что это уже не первое пожертвование для Украины. Всего на помощь стране было перечислено уже свыше $5 млн, а 15 марта планируется перевод еще $1 млн. Кампания была лично инициирована владельцем платформы – бизнесменом украинско-американского происхождения Леонидом Радвинским.

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“Эти трагические события оказали ужасное влияние на людей, в том числе на членов сообщества наших авторов. Учитывая наши прочные личностные связи с Украиной, мы хотели поддержать ее так, чтобы это соответствовало тому, кем является OnlyFans", – говорит генеральный директор OnlyFans Амрапали Ган.

Тем временем ряд моделей из Украины вместо эротических снимков начали публиковать хронику войны. Издание Newsweek сообщает как минимум о четырех украинках, которые были вынуждены покинуть родные города или ночевать в укрытиях из-за обстрелов.

UkraineDAO была создана активисткой Femen Аленой Шевченко, группой цифровых художников PleasrDAO, российским арт-коллективом Pussy Riot и NFT-студией Trippy Labs. 2 марта в организации сообщили, что привлекли 2258 ETH за счет NFT-аукциона, на котором был выставлен флаг Украины.

Среди тех, кто внес пожертвования, распределят 1000 токенов LOVE. Они должны стать напоминанием о постоянных гуманитарных потребностях нашего мира.

Всего, по данным онлайн-трекера SlowMist, на счет организации поступило “эфира" на более $6,3 млн. В целом, в украинский правительственный и различные неправительственные криптофонды поступило свыше $75,3 млн.

Это свидетельствует о стойкой проукраинской позиции криптовалютного пространства. Многие известные представители сообщества, например, создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин и основатель криптовалюты Polkadot Гэвин Вуд, выразили свою солидарность с украинцами.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в OnlyFans не только помогают Украине, но и ввели санкции в отношении моделей из России и Беларуси, поддержавшей страну-агрессора во время войны. Им Также стал