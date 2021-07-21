Одна транзакция биткоина тратит больше энергии, чем 130 тысяч часов просмотра видео на YouTube

Одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

VISA обеспечивает около 42% мирового кредитного рынка, что делает его одним из крупнейших поставщиков платежей в мире, наряду с Mastercard, Discover и American Express. И даже его углеродный след меньше. Об этом сообщает Business Insider India.

Результаты Индекса энергопотребления Bitcoin Digiconomist свидетельствуют, что в течение года объем энергии, используемый при добыче криптовалюты, равен количеству потребления энергии Швецией.

Видео дня

В то же время в отличие от Швеции, где почти половина произведенной энергии добывается из возобновляемых источников, установки по майнингу биткоина сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание угля.

Авторы исследования пришли к выводу, что если бы биткоин был страной, то на него приходилось бы 3,2% от общего потребления энергии в США.

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.