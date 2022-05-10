Новая криптопирамида или 'честная' монета: криптовалюта USDD взволновала блокчейн-сообщество

В блокчейн-протоколе TRON был запущен новый алгоритмический стейблкоин USDD. Эксперты сходятся во мнении, что он имеет общие признаки с аналогичным проектом в сети Terra – UST, который неоднократно называли "схемой Понци" и криптопирамидой.

В связи с этим OBOZREVATEL разбирался, как взаимосвязаны между собой два стейблкоина и действительно ли есть ли у инвесторов повод для беспокойства.

Атака клонов или перенимание опыта?

Криптовалюта Tronix (TRX) – нативная монета блокчейн-протокола TRON. С момента своего запуска основателем Джастином Саном в 2017 году рыночная капитализация актива достигла $7,8 млрд, а количество активных пользователей сети – 21 млн.

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USDD – алгоритмический стейблкоин TRON, обеспеченный внутренней криптовалютой сети: когда цена стабильной монеты падает ниже 1$, трейдеры могут "сжечь" USDD взамен на 1$ в TRX, оставляя разницу себе. Таким образом, предложение стейблкоинов сокращается, а их стоимость растет. Если курс стабльной монеты превышает 1$, происходит обратная операция – TRX обменивается на USDD.

Это объединяет актив с TerraUSD (UST) – другим алгоритмическим стейблкоином, но в экосистеме Terra. Для балансировки спроса и предложения подобные активы используют криптофонд, а не фиатную валюту, как, например, USDT, USDC или TUSD.

Кроме того, оба проекта объединяет и стейкинговая программа. Terra предложила держателям UST с 19,5% годовой доходности, но в TRON пошли еще дальше и предложили 30% годовых. Вместе с тем, на текущий момент лидером по доходности на депозитной программе остается USDT, который, например, на крупнейшей криптобирже Европы WhiteBIT предлагается под 30% годовых.

LUNA – нативная криптовалюта блокчейн-платформы Terra, которая обеспечивает UST и призвана поглощать волатильность его курса. Для выпуска стабильных монет сжигаются LUNA на соответствующую стоимость.

На этом фоне криптоаналитик Messari Дастин Тиандер назвал USDD "клоном" UST. С ним согласен основатель фирмы по управлению активами Aike Capital Алекс Крюгер, который считает, что представители TRON попросту скопировали идею Terra.

Поэтому не удивительно, что основатель компании Terraform Labs, создавшей экосистему Terra, До Квон уже высказался в поддержку USDD. "Децентрализованные экономики заслуживают децентрализованных денег – каждый блокчейн будет работать на децентрализованных стейблкоинах", – написал он в Twitter.

Какая картина сложилась

9 мая TerraUSD потерял привязку к доллару и отправился в свободное падение, спустившись с третьего на пятое место в рейтинге стейблкоинов по величине. Согласно данным WhiteBIT, в моменте курс монеты достигал $0,1135. После этого он поднялся, но выйти на уровень 1 доллара так и не смог.

Из-за тесной взаимосвязи со стейблкоином упал и LUNA. По состоянию на 10 мая актив торгуется на уровне $28-30, что на 75% меньше исторического максимума, который был достигнув в апреле 2021 года.

На этом фоне катастрофически сократилась рыночная капитализация монеты – за сутки проект подешевел почти вдвое, с $20 млрд до $10,4 млрд. При этом капитализация UST тоже упала, но держится выше – на уровне $16,3 млрд.

Это может свидетельствовать о том, что у Terra недостаточно средств для поддержки цены своего стейблкоина. Чтобы добавить экосистеме ликвидности, отвечающая за сохранение привязки UST к доллару Luna Foundation Guard решила выдать торговым площадкам ссуду в биткоинах на $1,5 млрд, из-за чего "просел" и курс первой криптовалюты – BTC недолго торговался ниже $30 тыс. впервые с июля 2021 года.

Касательно TRX, за сутки стоимость токена упала на 7% и достигла $0,078. При этом за неделю он подорожал на 11%, но все еще находится примерно на 65% ниже своего максимума, зафиксированного в январе 2018 года.

Так пирамида или нет?

Механизм "чеканки" UST путем сжигания LUNA (mint-and-burn), который TRON "позаимствовали" у Terra, неоднократно подвергался критике в криптосообществе. А после резкого падения курса основателей проекта обвинили в том, что они организовали схему Понци.

Например, сооснователь децентрализованной автономной организации Maker, управляющей стейблкоином DAI, Руне Кристенсен назвал UST "явной криптопирамидой". Он считает, что на этом активе можно хорошо заработать, но он не "создан для устойчивости" и "обнулится" в случае наступления "медвежьего" рынка.

Основатель криптовалютного хедж-фонда Galois Capital Кевин Чжоу, который позиционирует себя как одного из самых ярых критиков сообщества Terra, считает, что стейкинговая программа UST погубит всю экосистему. Он отметил, что ликвидности в кредитном протоколе Anchor, из которого выплачивают прибыль стейкерам, ежедневно становится меньше на несколько миллионов (согласно данным сервиса Mirror Tracker, за последний месяц фонд истощился с $319 млн до $179 млн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Luna Foundation Guard приобрела 37 863 биткоинов, накопив более 80,3 тыс. BTC. Эта компания стала вторым по размеру корпоративным держателем биткоина.