Очередной криптогигант обанкротился: нардеп призвал изменить законы в Украине

Крупная криптолендинговая платформа Genesis, которая несколько месяцев назад сообщила о проблемах с ликвидностью, подала на банкротство. Народный депутат Ярослав Железняк назвал это толчком к унификации правил для крипторынка в Украине.

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В опубликованном пресс-релизе говорится, что Genesis Global Capital подала в федеральный суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Свои обязательства компания оценивает примерно в $11 млрд – только 50 своим крупнейшим кредиторам она задолжала $3,6 млрд.

Genesis уже начала переговоры со своими кредиторами и материнской компанией Digital Currency Group (DCG) для оценки "самого эффективного способа сохранения активов и продвижения бизнеса". С этой целью начался процесс реструктуризации компании.

При этом под разбирательство не подпадают операции с деривативами, спотовая торговля, брокерско-дилерский и кастодиальный бизнес Genesis, поэтому они продолжат функционировать. На поддержку таких операций и облегчение реструктуризации направят $150 млн наличными, которые имеет криптолендер.

В качестве меры по сокращению расходов 5 января Genesis сократила 30% своего персонала. А в ноябре она заявила о нехватке ликвидности и подала запрос на экстренное финансирование в размере $1 млрд, после чего заморозила вывод средств и выдачу новых займов клиентам.

Приостановку деятельности объяснили беспрецедентными рыночными потрясениями, а именно банкротством криптобиржи FTX. В сентябре 2021 года тесно связанный с торговой площадкой венчурный фонд Alameda Research привлек от Genesis $1,6 млрд под залог FTT – утилитарных токенов биржи, которые в последствии обесценились.

Коллапс Genesis может затронуть и ее материнскую компанию. Издание Financial Times сообщило, что для покрытия обязательств своей "дочки" криптоброкер DCG может продать часть активов на $500 млн.

Банкротство криптолендера привлек внимание даже украинских политиков. "Еще один толчок к легализации и унификации правил для крипторынка на законодательном уровне", – написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, нардеп Данило Гетманцев назвал предварительную дату окончательной легализации криптовалютной отрасли в Украине. Он считает, что это может случиться после завершения продолжающейся на рынке виртуальных активов криптозимы.

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