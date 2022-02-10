Обыски на крупнейшей криптоферме Украины: майнеров "трясли" четыре дня

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Кропивницком обыски и изъяли оборудование одной из крупнейших в Украине майнинговых ферм Mining Express на миллионы долларов. Юристы компании уже планируют обжаловать действия правоохранителей и вернуть технику компании.

Как сообщает AIN.UA, обыски длились четыре дня – с 27 по 30 января 2022 года. Санкция была выдана Печерским райсудом Киева по уголовному производству, связанному с мошенничеством.

Однако юристы заявляют, что доказательств мошенничества со стороны компании в СБУ не предоставили. К тому же, обыск сопровождался многочисленными нарушениями.

"Из нарушений: в определении суда не было срока его действия (обязательный реквизит); обыск проводили несколько дней и при этом по факту нарушены положения о том, что на основе одного определения можно попасть в помещение только один раз, что прямо противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства", – говорит юрист Mining Express.

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Он допускает возобновление деятельности компании в Украине. Для этого юрист планирует обжаловать действия правоохранителей в суде и потребовать от них доказательств, вернуть изъятое оборудование и закрыть уголовное производство.

Скандал с Mining Express

Компания японско-бразильского бизнесмена Казе Фузиямы Mining Express открыла криптоферму в мае 2019 года, выкупив одно из зданий завода Пишмаш в Кропивницком. Владелец утверждал, что вложил в проект более $100 млн, эту же сумму называют и юристы.

В мае 2021 года на предприятии уже проводились обыски, инициированные Нацполицией и Офисом Генпрокурора. В результате были изъяты 11,5 тыс. майнеров, сервера, компьютеры и рабочие записи компании.

Впоследствии имущество компании было арестовано в связи с подозрением в совершении киберпреступлений. В октябре суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Mining Express об отмене ареста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о нелегальной криптоферме, найденной в землянке в Киевской области. Она была противозаконно подключена к региональной энергосети, в результате чего убытки от "черного" майнинга составили в 1,1 млн грн.