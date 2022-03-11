Новый вид "военного" криптомошенничества: как обманывают украинцев

Украинцам начали приходить письма якобы от Нацбанка страны, в которых их просят перечислить криптовалюту на помощь украинцам и военным. Так действуют мошенники, поскольку НБУ вообще не рассылает такие письма.

Об этом виде мошенничества сообщили в Нацбанке 11 марта. "В последнее время наблюдается распространение фейковых электронных писем от имени Национального банка Украины с просьбой помочь украинскому народу и украинской армии во время военного положения", – говорится в заявлении.

В связи с этим в НБУ призвали граждан к бдительности и осторожности и напомнили, что не направляет электронные письма. "Просим помнить о кибергигиене и доверять только проверенной информации из официальных источников", – обратились в НБУ.

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Финрегулятор подчеркнул, что действительно ведет сбор средств для поддержки Вооруженных сил Украины и оказания гуманитарной помощи населению. Транзакции принимаются в гривне, долларе США и евро.

Криптовалюта при этом не принимается. Желающие оказать помощь при помощи такого типа активов, могут совершить благотворительный взнос в криптофонд украинского правительства.

Согласно данным сервиса SlowMist, по состоянию на 11 марта таким образом было собрано уже более $48,5 млн. Созданный Минцифры фонд принимает транзакции в семи криптовалютах:

Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr;

Ethereum и BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80;

TRX и USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7;

Dogecoin – DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL;

Monero – 42HKMWrDzCt45jAp9g5SBe1AJbnBwgUpY8nNfaG6g2T1ZLQpMesUsX1HzZwhuX4CCH7T5ew8AhBPNDXfHNU9xN77N232aap.

Помочь украинским военным можно и через платформу WhitePay. Эта площадка принимает платежи в более чем 90 криптоактивах, а транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кроме правительства и бирж, помощь украинцам собирают неправительственная организация "Вернись живым", фонд Unchain, а также нецентрализованные организации UkraineDAO и AidForUkraine. Согласно открытым данным в совокупности уже было собрано криптовалюты на порядка $75,3 млн.