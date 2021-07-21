Про крипту

- Еврокомиссия предложила запретить анонимное использование криптовалютных кошельков. Компании, проводящие транзакции с биткоином и другими криптовалютами, должны будут собирать данные отправителя и получателя, чтобы помочь властям в борьбе с отмыванием денег.

- Британская налоговая запросила данные клиентов зарубежных биткоин-бирж. Речь идет об именах и адресах как постоянных, так и разовых пользователей торговых платформ. По данным фирмы, ведомство также интересуется сведениями о периодичности транзакций и общей сумме активов.

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- Кoмпaния Circle, выпуcтившaя втopoй пo пoпуляpнocти cтeйблкoин USDC, зaключилa пapтнёpcкoe coглaшeниe c aмepикaнcким гигaнтoм тpaнcнaциoнaльныx финaнcoвыx уcлуг Mastercard. Компании собираются упpocтить кoнвepтaцию кpиптoвaлюты в фиaт и пpoтecтиpoвaть иcпoльзoвaниe USDC в кaчecтвe cpeдcтвa pacчётoв.

- Ведущая корейская криптобиржа Bithumb заговорила о расторжении контрактов с двумя торговыми площадками, работающими за рубежом под ее брендом. Этот шаг будет предпринят на фоне того, что биржи цифровых активов в Южной Корее готовятся соблюдать более строгие правила, вступающие в силу с сентября.

- Американский инвестиционный гигант Bank of America предоставил некоторым клиентам возможность торговать фьючерсами на биткоин

- Крупнейшая криптовалютная биржа Binance в октябре прекратит поддержку токенизированных акций. Она заявила, что сворачивает торговлю этими цифровыми активами, чтобы уделить внимание другим проектам.

- Платежная система PayPal увеличивает количество криптовалютных операций, которые могут проводить пользователи, до 100 тысяч долларов в неделю и полностью отменяет годовой лимит в 50 тысяч долларов

- Во втором квартале 2021 года дружественный к цифровым активам банк Silvergate принял от криптовлютных компаний $4,3 млрд депозитов, их средняя общая сумма достигла $9,9 млрд. Большая часть средств (~$2,4 млрд) поступила от клиентов биткоин-бирж.

- В первой половине полугодии 2021 года объем венчурного финансирования в индустрии блокчейна и цифровых активов достиг $8,8 млрд (за вычетом инвестиций Block.one в биржу Bullish). На отрасль пришлось чуть более 3% совокупного объема сделок, который составил $288 млрд, по данным Crunchbase News.

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