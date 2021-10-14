Немецкого биткоин-гиганта заподозрили в махинациях

Федеральное управление финансового надзора Германии проводит проверку бизнес-операций технологического гиганта Northern Data AG – компании, которая владеет инфраструктурой для майнинга биткоинов и приложениями с большим объемом данных в нескольких странах. Началом расследования деятельности криптокомпании, которая планирует листинг на Nasdaq, стали сведения о том, что ее специалисты не в полном объеме раскрывают финансовую информацию.

В соответствии с имеющимися у национального финансового регулятора Германии данными, общая стоимость управляемой миллиардером Кристианом Ангермайером компании Northern Data - более 2 млрд евро. Эта компания не смогла своевременно подать аудиторскую отчетность за 2020 год и до сих пор не получила окончательного одобрения аудитора KPMG. Ее акции упали в цене более чем на 20%, сообщает The Washington Post.

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В пресс-релизе, опубликованном еще в декабре 2019 года, Northern Data сообщила инвесторам, что завершит 2020 финансовый год с выручкой около 130 млн евро и прибылью около 52,5 млн евро. Но де-факто, как утверждают аудиторы, за этот год компания получила всего 16 млн евро дохода и около 12 млн евро убытка.

Финансовый прогноз компании на 2021 год также оказался ненадежным: вместо примерно 305 млн евро выручки, теперь ожидается только около 200 млн евро. Планируется, что в 2021 году прибыль компании будет около 112,5 млн евро.

Недостаточная выручка по сравнению с указанными в отчетности данными может быть связана с правилами учета приобретений и первым применением правил бухгалтерского учета МСФО-15. Ведь первоначальные прогнозы были сделаны с использованием бухгалтерского учета Германии. Компания Northern Data ранее сообщала, что будут "незначительные отклонения".

Комментируя такие неточности в бизнес-данных, финансовый аналитик аудиторской компании Alphavalue Зейнеб Руру отметил: "Финансовые данные с длительной задержкой не соответствовали основным ожиданиям с точки зрения глубины, своевременности и комментариев и не соответствуют условиям договора доверия, который инновационные фирмы должны заключать с рынком".

Реагируя на эту оценку, Northern Data пояснила, что не смогла признать выручку от двух клиентов майнинга – Bitfield NV и Decentric Europe BV, несмотря на то, что в конце прошлого года они заключили с ними "существенные соглашения".

Но у Northern Data есть хорошие новости – более 300 млн евро наличными благодаря продаже активов в Техасе. Northern Data получила акции Riot, большая часть которых уже продана. Эта сумма может увеличиться по мере расширения криптомайнинговой деятельности.

Недавно Northern Data приобрела Bitfield и Decentric Europe, заплатив в общей сложности 765 млн евро. Компания финансировала эти сделки за счет наличных средств и уже обесцененных акций. Decentric была приобретена у Block.one, компании по разработке программного обеспечения для блокчейнов, которую поддерживает Питер Тиль. Block.one сам является акционером Northern Data - сейчас ему принадлежит около 18%.

"Бизнес Northern Data сильный, и я уверен, что руководство прояснит ситуацию", – сказал Ангермайер, контролирующий доли в Northern Data и Block.one. И добавил, что он рассматривает возможность увеличения своей доли, которая в настоящее время составляет около 13%. Эта доля принадлежит его блокчейн-инвестиционному холдингу Cryptology Asset Group Plc.

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок биткоина находится на подъеме. Стоимость биткоина превышает отметку в $55 тыс. В этом контексте главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук отмечал, что основное влияние на настроения инвесторов и цену биткоина будут оказывать новости из США о регулировании крипторынка, а также сообщения из других стран о запретах и разрешениях на хождение криптомонет.