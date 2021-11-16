Не имеет смысла: финдиректор Twitter удивил заявлением о криптовалюте

Компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная соцсеть микроблогов, не собирается вкладывать средства в криптовалюту. Ее финансовый директор Нед Сигал назвал подобные инвестиции бессмысленными. Его слова стали неожиданными на фоне того, что в самой соцсети уже внедрили операции с биткоином.

По его словам, компания является сторонником вложений в менее волатильные активы. Например, ценные бумаги, сообщает The Wall Street Journal.

"Нам бы пришлось изменить нашу инвестиционную политику и переключиться на более волатильные активы", – говорит Сигал. На этом фоне он считает, что инвестиции в криптовалюту на данном этапе "не имеют смысла".

По состоянию на конец сентября 2021 года на счетах Twitter было денежных средств и их эквивалентов на $3,47 млрд – это почти на $1,5 млрд больше, чем годом ранее. Кроме того, компания располагает еще $3,94 млрд в виде краткосрочных инвестиций.

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Любопытно, что платежная компания Square, генеральным директором которой является основатель Twitter Джек Дорси, придерживается противоположной политики. По словам финансового директора организации Амриты Ахуджи, они закупили биткоины. Сам Дорси тоже является известным сторонником технологии децентрализованных финансов, которая включает криптовалюту.

С сентября в Twitter можно отправлять "чаевые" в биткоинах. Нед Сигал назвал интеграцию криптовалюты "отличным способом облегчить торговлю" внутри соцсети.

Кроме того, в ноябре стало известно, что Twitter нанял специальную команду по криптовалюте. Ее возглавила немецкий инженер Тесс Ринеарсон.

"По мере того, как я создаю команду, мы будем выяснять, что криптовалюта может сделать для Twitter и что Twitter может сделать для криптовалюты ... Twitter Crypto станет "центром передового опыта" для всего, связанного с блокчейном в Twitter", – написала она в Twitter.

Стоит отметить, что, по данным криптобиржи WhiteBIT, за прошедшие сутки курс первой криптовалюты Bitcoin упал более чем на 8%. По состоянию на 15:00 16 ноября один токен торгуется на уровне $60,2 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что его компания тоже не станет инвестировать в криптовалюту. При этом он признался, что сам уже стал криптоинвестором.