На всех MacBook хранится секретный биткоин-файл: как найти документ

На всех современных компьютерах марки Apple может быть спрятан документ, связанный с биткоином. Файл, о котором многие прежде даже не догадывались, могут найти в одной из папок на своем ноутбуке даже криптоскептики.

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Первым находку совершил техноблогер Энди Байо. Он сообщил, что обнаружил на своем Apple Mac white paper ("белую книгу") биткоина – главный технический документ первой криптовалюты.

Документ был спрятан в PDF-файле и может находиться на каждой копии macOS, начиная с Mojave (10.14.0), пишет автор. Таким образом, его могут найти все пользователи, обновлявшие операционную систему с 2018 года.

Байо утверждает, что обнаружил white paper случайно – когда пытался отсканировать документ при помощи беспроводного сканера. Внезапно ему отобразилось устройство Virtual Scanner II, которое он прежде не замечал.

По умолчанию Virtual Scanner II имеет тип носителя "Фото". Изменив его на "Документ", Байо открыл официальный документ, разработанный "отцом биткоина" Сатоши Накамото.

Похожее открытие в 2020 году совершил дизайнер Джошуа Диккенс. Но тогда он обнаружил технический документ в одной из папок на компьютере.

Проверить, есть ли на макбуке "белая книга" биткоина, можно в несколько кликов. Для этого необходимо открыть "Терминал" (Terminal) и ввести путь к файлу:

/System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

"Я опросил своих друзей, использующих Mac, могут ли они это подтвердить. Все они смогли", – утверждает блогер.

Журналисты издания Cointelegraph утверждают, что также сумели открыть white paper биткоина на трех разных MacBook.

Почему с современными версиями macOS поставляется именно труд Накамото, остается неизвестным – в компании Apple это пока что никак не комментировали. Как предполагает Байо, это просто был "удобный, легкий многостраничный PDF-файл для целей тестирования, который никогда не предназначался для просмотра конечными пользователями".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Apple Тим Кук ранее признавался в том, что тоже владеет криптовалютами. Предположительно, он инвестировал средства в биткоин и Ethereum.

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