Миллиардер назвал лучшую криптовалюту 2023 года

Самым доходным криптовалютным активом в 2023 году является биткоин. С начала года курс BTC вырос более чем на 70%, опередив основные фондовые индексы и сырьевые товары.

Видео дня

Об этом изданию Business Insider заявил американский инвестор-миллиардер и ведущий телешоу Shark Tank Кевин О'Лири. Он признается, что продолжает инвестировать в криптовалюту даже после коллапса криптобиржи FTX, представителем которой он был, и последовавшего за этим обвала рынка.

Согласно данным CoinMarketCap, биткоин торгуется на уровне $28 тыс. за монету – за прошедший месяц ее стоимость выросла почти на треть. Рыночная капитализация флагманской криптовалюты составляет $588,5 млрд, а доминирование BTC на рынке оценивается в 45,9%.

О'Лири отметил и прибыльность альткоина Polygon (MATIC). C начала года его курс вырос более чем на 40% и составляет $1,11 за монету.

Цены на криптовалюту восстанавливаются после масштабного обвала, произошедшего в 2022 году. После ряда громких крахов криптовалютных бирж и хедж-фондов, (в том числе некогда третьей по величине торговой площадки в мире FTX) курс BTC рухнул на 65%, потащив за собой другие активы.

Что примечательно, Кевин О'Лири был одной из многих знаменитостей, активно продвигавших FTX. Но даже это не подорвало его веру в криптовалюту. Однако изменился его подход к хранению таких активов.

Он заявил, что больше никогда не будет хранить свои криптовалютные сбережения на нерегулируемых биржах, и перевел их на канадскую WonderFi, инвестором которой является сам. Стоит отметить, что незадолго до этого WonderFi объявила о слиянии с двумя другими канадским биржами Coinsquare и CoinSmart с целью совместного запуска крупнейшей в Канаде торговой площадки.

Решение вывести криптовалюту миллиардер объясняется давлением регулирующих органов США на таких гигантов Binance и Coinbase, которое растет после коллапса FTX.

“Общаясь с сенаторами, я осознал их разочарование. Они очень разозлились и выпустили всех собак, сказав регуляторам: “Идите и разберитесь с ними". Внезапно на нас обрушилась целая гора принудительных мер", – говорит Кевин О’Лири.

Стоит отметить, что в конце марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США пригрозила Coinbase судебным иском. Регулятор увидел в ее продуктах Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet потенциальное нарушение закона о ценных бумагах.

Позже Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Их обвинили в сознательной торговле незарегистрированными криптовалютными деривативами.

Также OBOZREVATEL сообщал о прогнозе криптоаналитика Михаэля ван де Поппе для биткоина. Он допускает, что при выполнении нескольких условий флагманская криптовалюта может достичь $40 тысяч за BTC.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!