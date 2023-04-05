Биткоин резко подорожает: названо условие для взлета

В обозримом будущем биткоин может достигнуть $40 тысяч за монету. Но для этого трейдерам придется преодолеть важный уровень сопротивления на рынке.

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Об этом говорится в прогнозе основателя и генерального директора трейдинговой компании Eight Михаэля ван де Поппе. В своем Twitter он заявил, что уже в ближайшее время на графике первой криптовалюты можно будет наблюдать огромную волатильность.

Также аналитик отметил, что на крипторынке сохраняется восходящий тренд – благодаря благоприятному макроэкономическому климату и возможному прекращению повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. По словам эксперта, индустрия находится в "вакууме облегчения", но этот процесс подходит к своему концу.

"Скорее всего, мы увидим, что биткоин продолжит рост до $40 тысяч", – пишет ван де Поппе в Twitter.

Но для такого роста первой криптовалюте необходимо удержаться на уровне $27-27,9 тыс. Кроме того, трейдеры могут столкнуться с массивным сопротивлением на уровне $28,65 тыс. за BTC.

Однако если биткоин все же настигнет коррекция, аналитик советует покупать актив на уровне $25 тыс. за монету.

Его оптимизм разделяют и некоторые другие эксперты. Например, в издании Stockmoney Lizards тоже считают, что биткоин может вырасти до $30 тыс., но после "короткой коррекции". Аналитики видят аналогии с движениями курса в 2019 году.

Впрочем, по состоянию на 5 апреля биткоин наблюдает минимальный рост – первая криптовалюта торгуется на уровне $28,1 тыс. за BTC. Согласно данным Coinmarketcap, рыночная капитализация актива оценивается в $543,6 млрд.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать курс криптовалюты через время. Из-за крайней волатильности криптовалют все инвестиции в такие активы делаются исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о предложении президента США Джо Байдена ввести в стране налог на криптовалюту в 30%. Это и крах одного из крупнейших криптобанков Silvergate привело к падению курса BTC ниже психологического уровня в $20 тыс.

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