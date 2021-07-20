Миллиардер назвал криптовалюты "величайшим массовым заблуждением"

Соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой.

Об этом он рассказал в интервью The Australian Financial Review. Дуглас отметил, что криптовалюта неизбежно упадет до нуля, когда другие спекулятивные пузыри в конечном итоге исчерпают себя и взорвутся.

"Криптовалюты, я должен сказать, являются одной из величайших иррациональностей, которые я видел за очень, очень, долгий период времени из-за того, что за ними стоят культы и свои масштабы", – сказал Дуглас.

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Ранее аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер заявил, что курс биткоина рискует опуститься ниже $30 тыс. В таком случае ему откроется дорога для падения до $25-27 тыс.

Среди крупных событий на прошедшей неделе эксперт отметил продвижение в длительной судебной тяжбе платежной системы Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ripple добился вызова в суд бывшего сотрудника регулятора, ранее отказавшегося считать Ethereum ценной бумагой.

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