Миллиардер назвал криптовалюты "величайшим массовым заблуждением"
Соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой.
Об этом он рассказал в интервью The Australian Financial Review. Дуглас отметил, что криптовалюта неизбежно упадет до нуля, когда другие спекулятивные пузыри в конечном итоге исчерпают себя и взорвутся.
"Криптовалюты, я должен сказать, являются одной из величайших иррациональностей, которые я видел за очень, очень, долгий период времени из-за того, что за ними стоят культы и свои масштабы", – сказал Дуглас.
Ранее аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер заявил, что курс биткоина рискует опуститься ниже $30 тыс. В таком случае ему откроется дорога для падения до $25-27 тыс.
Среди крупных событий на прошедшей неделе эксперт отметил продвижение в длительной судебной тяжбе платежной системы Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ripple добился вызова в суд бывшего сотрудника регулятора, ранее отказавшегося считать Ethereum ценной бумагой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за обвала рынка криптовалют криптоинвесторы потеряли $15,5 млрд. Самую большую сумму в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX и один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.
Генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал обвал биткоина с $33 до 23 тыс. По словам эксперта, на это указывает технический сигнал "голова и плечи" (траектория движения криптовалюты).