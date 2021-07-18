Самые богатые криптоинвесторы потеряли на обвале рынка миллиарды долларов: озвучены данные

Из-за обвала рынка криптовалют криптоинвесторы потеряли $15,5 млрд. Самую большую сумму в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX и один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.

Об этом говорится в материале "РБК-Крипто". Так, к 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составил $16,7 млрд, однако всего за день упал до $11,5 млрд. При этом уже к июню потери миллиардера составили $8,4 млрд.

Кроме того, более $1 млрд потеряли другие миллиардеры. Например, Джед Маккалеб и Крис Ларсен из Ripple из-за майской коррекции потеряли по $1,6 млрд и $1,3 млрд соответственно, а состояние CEO Microstrategy Майкла Сэйлора сократилось на $1,5 млрд. Брайан Армстронг потерял на падении акций биржи Coinbase $1,6 млрд, а Мэтью Росзак – $1,1 млрд.

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Ранее генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал обвал биткоина с $33 до 23 тыс. По словам эксперта, на это указывает технический сигнал "голова и плечи" (траектория движения криптовалюты).

Так, 15 июля цена биткоина опускалась до отметки $31,4 тыс., минимума за три недели. До этого похожий прогноз озвучивали и аналитики JPMorgan. Стоит отметить, что технические сигналы, на которые указывают эксперты, не дают гарантию того, что курс действительно будет двигаться по той же траектории, что и раньше.

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