Легендарный черный бриллиант продали за $4,3 млн в криптовалюте: в чем его уникальность

Легендарный черный бриллиант Enigma был продан на аукционе Sotheby’s за криптовалюту в эквиваленте $4,29 млн. Крупнейший из когда-либо выставлявшихся на продажу натуральных бриллиантов купил американский криптобизнесмен.

Как сообщили в Twitter аукционного дома, торги завершились 10 февраля. Имя победителя торгов не разглашается, однако предприниматель Ричард Харт заявил в своем микроблоге, что бриллиант достался ему. Теперь он планирует переназвать его в "HEX.com" – в честь своей криптолендинговой компании.

#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8 — Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022

Вес камня составляет 555,55 карата, или почти 112 граммов. Это больше, чем у других гигантских бриллиантов – Большой звезды Африки (530,2 карата) и Золотого Юбилея (545,67 карата). Согласно информации в Книге рекордов Гиннесса, Enigma является крупнейшим в мире ограненным бриллиантом.

Видео дня

Он относится к классу карбонадо – этот тип камней является одним из самых сложных для шлифовки или огранки. Поэтому на обработку Enigma ушло более трех лет, при этом он значительно потерял в весе – изначально он весил более 800 карат.

Считается, что камень имеет внеземное происхождение. Он сформировался при падении на Землю метеорита или астероида более 2,6 млрд лет назад.

"Считается, что этот специфический тип черного алмаза формируется либо в результате падения метеорита, что вызывает химическое осаждение паров. Либо он имеет внеземное происхождение, то есть сформировался в результате взрыва сверхновой и образования алмазоносных астероидов, которые сталкиваются с Землей", — объясняют в Sotheby’s.

Enigma больше 20 лет хранился в частной коллекции и прежде никогда не демонстрировался публике. Имя продавца драгоценности осталось сокрытым, но известно, что он приобрел неограненный алмаз весом в 800 карат в 1999 или 2000 году.

Однако Sotheby’s уже не впервые продает драгоценные камни за криптовалюту. В июле 2021 года на торгах в Гонконге за рекордные $12,3 млн продали бесцветный бриллиант грушевидной формы The Key 10138 весом 101,38 карат.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее на аукционе Aguttes в пригороде Парижа первое в мире текстовое мобильное сообщение было продано в виде NFT (невзаимозаменяемого токена). Стоимость исторического СМС превысила 132 тыс. евро.