Курс может взлететь до $100 тысяч: биткоину предрекли скачок

Курс биткоина побил рекорд своей стоимости и достиг $66,7 тыс., или более 1,7 млн грн. Однако в будущем первая криптовалюта может подняться до уровня $92-100 тыс. (2,62 млн грн). Как рассказал ведущий стратег Exante Янис Кивкулис, для достижения такой отметки может потребоваться 3-4 месяца.

По словам CEO Xena Financial Systems Антона Кравченко, нынешний рост может помочь уверенно пройти до $78 тыс. и затем с коррекциями будет двигаться к отметке в $90 тыс. "Рынок сильный, его участники настроены оптимистично", – отметил специалист для ForkLog.

"Интересно также и то, что трейдеры которые недавно пришли на рынок и активно покупают бумаги "роста" или хайповые имена, как Tesla, также будут переворачиваться из бумаг в крипту в случае снижения рынка акций, которое ожидается в конце 2021 или начале 2022 года. Поэтому криптовалюты до нового года – это рынок роста, однако стоит помнить, что после роста часто происходят значительные снижения", – сказал Кравченко.

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Рост курса главного криптоактива спрогнозировал и директор Alfacash Никита Сошников. По его словам, если биткоину удастся уверенно закрепиться выше $67 тыс., то у монеты есть все шансы превысить $70 тыс., в ближайшую неделю.

"Дальнейший сценарий может развиваться лавинообразно: если биткоин закрепится выше $70 тыс., то высока вероятность ажиотажного спроса. И тогда курс криптовалюты с легкостью в течение нескольких дней превысит и $75 тыс., и $80 тыс. А вот дальнейший рост видится мне маловероятным", – говорит Сошников.

Специалист считает, что в случае достижения биткоином отметки в $80 тыс., курс "упрется в потолок". А вот для роста до $100 тыс. биткоину потребуются новые импульсы.

При этом за последние дни курс биткоина снизился. На данный момент биткоин стоит $61,1 тыс, свидетельствуют данные CoinDesk.

Важно: достоверно спрогнозировать курс биткоина никто не может, а все оценки могут как оправдаться, так и оказаться ложными. Каждый инвестор сам принимает решение, брать на себя риски, или нет. И если за курс доллара отвечает американская Федеральная резервная система, то криптовалюты ничем не обеспечены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина продолжит устанавливать исторические рекорды уже на следующей неделе (25-31 октября). Ожидается, что в течение этого времени цена за 1 монету достигнет уровня 68 тыс. долларов – 72 тыс. долларов. Впрочем, более серьезного роста курса биткоина до конца октября ожидать не стоит.