Курс биткоина достигнет нового диапазона: реально ли заработать на грядущем скачке

Курс биткоина продолжит устанавливать исторические рекорды уже на следующей неделе (25-31 октября). Ожидается, что в течение этого времени цена за 1 монету достигнет уровня 68 тыс. долларов – 72 тыс. долларов. Впрочем, более серьезного роста курса биткоина до конца октября ожидать не стоит.

Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. При этом он отмечает: достижение максимальных исторических уровней стоимости криптовалюты не является поводом для ее продажи.

"Такие решения могут принимать трейдеры и инвесторы, которые не видят картину широко. Технические специалисты анализа рынка понимают, что ордера на фиксацию прибыли расположены несколько выше", – подчеркивает стратег.

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Он объясняет: фиксация прибыли установится на уровне 68 тыс. долларов – 72 тыс. долларов за 1 биткоин (около 1,79 млн грн – 1,89 млн грн), что приведёт к коррекции цен на 20–23%. Однако активное обсуждение в СМИ максимальных цен на биткоин "побудит крупных игроков выкупить просадку цен".

В то же время Ковальчук прогнозирует усиление перехода инвесторов в крипторынок. По его словам, причиной для этого станут "разговоры в СМИ относительно риска роста инфляции в мире".

Рекорды курса биткоин будет устанавливать из-за возобновления работы китайских майнеров. Которые, напомним, некоторое время не работали из-за введения в стране запрет на все операции с криптовалютой. Транзакции, связанные с криптоактивами, теперь считаются в КНР незаконной финансовой деятельностью.

"Мы рассматриваем оптимизм инвесторов касаемо роста цены биткоина как базовый сценарий, потому что возобновилась работа криптомайнеров из Китая после их релокации. И нет причин для снижения темпов работы", – разъясняет Ковальчук.

Биткоин побил рекорд своей стоимости 20 октября. По состоянию на 18:05 этого дня 1 монета стоила 66,733 тыс. долларов, или более 1,7 млн грн.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты датировался апрелем текущего года. Тогда биткоин достиг отметки стоимости в 64 889 долларов (около 1,7 млн грн) за единицу.

Ресурс CoinDesk связывает установление рекорда с запуском биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF. Примечательность этого фонда состоит в том, что он является первым, одобренным Комиссией по ценным бумагам и биржам США для инвестирования в фьючерсы на биткоины.

"Новый фонд, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером $ BITO, собрал в первый день более 1 млрд долларов торгового оборота. Этот результат засвидетельствовал один из самых успешных подобных запусков за все время", – сообщает CoinDesk.

По состоянию на 10:27 23 октября, цена на биткоин, по данным CoinDesk, составляет 60,796 тыс. долларов за 1 монету (почти 1,6 млн грн). Т.е., по прогнозу Анжея Ковальчука, ожидаемый рост на следующей неделе составит 7 тыс. долларов – 12 тыс. долларов (184 тыс. грн – 315 тыс. грн).

Таким образом, в текущее время за 100 тыс. долларов можно купить 1,644 биткоина. А уже на следующей неделе появится шанс продать его за 118,37 тыс. долларов. Т.е., прибыль составит 18,37 тыс. долларов (около полумиллиона гривен).

Впрочем, важно помнить: точный курс и поведение криптовалюты предугадать не может никто. Поэтому нужно помнить, что инвестиции в биткоин – дело рисковое. К примеру, ранее биткоин попал под волну критики в JP Morgan. В банке заявили, что криптовалюта не располагает никакой реальной ценностью.

"У биткоина нет внутренней ценности. И регулирующие органы собираются регулировать это, черт возьми! <...> Я всегда считал, что где-то он будет объявлен незаконным. Например, Китай сделал его незаконным, поэтому я думаю, что это немного золота для наивных", – заявил председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон генеральному директору Axios Джиму Вандехею.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для добычи биткоинов майнеры начали заключать сделки с АЭС. Такое сотрудничество позволяет майнерам получать стабильное и безуглеродное производство. А конкурирующим с возобновляемыми источниками энергии электростанциям – новых клиентов.