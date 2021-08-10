Курс биткоина взлетит до $100 тыс, – аналитик Bloomberg

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост курса главной криптовалюты до $100 тыс. В последнее время биткоин находится в фазе роста.

Об этом говорится в отчете Bloomberg. "Биткоин, похоже, имеет поддержку у отметки в около $30 тыс., что сравнимо с $4 тыс. в начале 2019 года, и мы видим параллели в производительностью с той отметкой. Они могут иметь сравнительный анализ криптовалюты на пути к $100 тыс.", – говорится в сообщении.

По мнению аналитика, "быки" готовятся к следующему шагу на крипторынке. Специалист добавил, что курс биткоина скорее вернется к отметке в $60 тыс., чем упадет до $20 тыс.

Видео дня

Напомним, биткоин в ночь с 8 на 9 августа подорожал до $45,1 тыс. Отметим, что эта отметка является рекордной с 18 мая.

Рыночная капитализация биткоина на данный момент составляет $822,19 млрд. Рекордная стоимость главной криптовалюты – $64,8 тыс. за монету.

Как ранее писал OBOZREVATEL, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в министерстве предлагают установить ставку налога на доходы физлиц по криптовалютам на уровне 5%. Отмечается, что на данный момент в Минцифры продолжают работать над текстом законопроекта.