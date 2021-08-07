Курс биткоина вскоре может резко вырасти: озвучен прогноз на август

Курс биткоина к концу августа может вырасти до $45-50 тыс. Отмечается, что причин для серьезного снижения в настоящий момент нет.

Об этом рассказал СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис, пишет "РИА Новости". "Я полагаю, что к концу августа у биткоина есть два пути – или остаться на текущем уровне в районе $35-40 тыс., либо преодолеть $40 тыс. и достигнуть $45 тыс. Я не вижу причин, чтобы биткоин вновь пошел вниз к $30 тыс. и ниже. Как показала последняя неделя, участники рынка уже устали от стагнации, и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком", – заявил специалист.

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При этом, по какому сценарию будут развиваться события в текущем месяце, зависит от релокации майнинговых компаний из Китая и риторики правительства США по регулированию криптовалют.

Аналогичное мнение выразил и директор криптосервиса Alfacash Никита Сошников. Он отметил позитивные настроения на криптовалютном рынке и считает маловероятным снижение курса биткоина в ближайшее время.

Биткоин на данный момент стоит $43,1 тыс., об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. За последние сутки курс вырос на 5.35%.

Отметим, что цена биткоина не зависит от экономических факторов. Главная криптовалюта может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний или оценок регуляторов разных государств. Ранее курс после резкого и значительного падения снова вернулся к росту.

Ранее сообщалось, что целью текущего движения курса биткоина является отметка в $49 тыс. Формально первая криптовалюта вышла из локального нисходящего тренда. При этом перед недавним взлетом котировки несколько раз отбивались от уровня в $31 тыс., а это свидетельствует о накоплении позиции крупными игроками.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что украинцы смогут рассчитываться криптовалютами. Также владельцы криптоактивов смогут легально обменять их или задекларировать.