Курс биткоина вскоре может обвалиться: озвучен прогноз

Курс биткоина рискует опуститься ниже $30 тыс. В таком случае ему откроется дорога для падения до $25-27 тыс.

Об этом сообщил аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер, пишет UBR.ua. При этом крипторынок находится в ожидании событий, которые могут вернуть тенденцию к росту стоимости активов.

Среди крупных событий на прошедшей неделе эксперт отметил продвижение в длительной судебной тяжбе платежной системы Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ripple добился вызова в суд бывшего сотрудника регулятора, ранее отказавшегося считать Ethereum ценной бумагой.

Видео дня

Кроме того, PayPal решили в 10 раз увеличить недельный лимит на покупку криптоактивов, до $100 тыс. Это произошло в то время как Джек Дорси, основатель Twitter и сервиса Square, конкурирующего с PayPal, объявил о планах основать свою криптокомпанию.

Ранее сообщалось, что из-за обвала рынка криптовалют криптоинвесторы потеряли $15,5 млрд. Самую большую сумму в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX и один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид.

Так, к 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составил $16,7 млрд, однако всего за день упал до $11,5 млрд. При этом уже к июню потери миллиардера составили $8,4 млрд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал обвал биткоина с $33 до 23 тыс. По словам эксперта, на это указывает технический сигнал "голова и плечи" (траектория движения криптовалюты).