Удянский: бумажные деньги исчезнут, а банки будут работать по-новому. Интервью с IT-бизнесменом из списка Forbes

Украинский IT-бизнесмен в сфере разработки криптовалютных бирж, основатель криптобиржи Coinsbit, биткоин-форка Bitcoin Ultimatum Николай Удянский впервые попал в список топ-100 богатейших украинцев по версии издания Forbes. Его состояние оценили в 180 млн долларов.

В блиц-интервью для OBOZREVATEL бизнесмен рассказал о том, как начинал свою карьеру, какое будущее ждет биткоин и куда стоит инвестировать сбережения.

– Вы переносили разговор, потому что были на подписании какой-то крупной сделки в Дубае, где вы сейчас находитесь. Что за сделка?

– Подписание было на разработку государственного диджитал-банка нескольких стран. Не люблю разговоры о том, как стать успешным и вопросы "как у вас получилось". Лучше показывать. Я бы хотел, чтобы молодые ребята присутствовали при реальных сделках, при подписании контрактов, при доведении до окончательной стадии того или иного проекта.

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– Сделка прошла успешно?

– Сделка прошла успешно, мы за 2 месяца подписали 5 крупных сделок в ОАЭ. Я начинал этот бизнес, когда отрасль еще зарождалась. Я был пионером и на сегодняшний день – я ветеран этого бизнеса, этого направления.

– Расскажите, чем сейчас занимаетесь?

– Криптовалютные решения, оцифровка, диджитал-банк. Мы соединяем старое и новое. По сути, меняем основание денег, выходим исключительно в цифру. В течение 10 лет, я думаю, фиатных денег не будет вообще и будут существовать только такие банки, которые мы сегодня создаем. Мы не говорим сейчас просто о биржах, которые создавали 7 лет, мы говорим о современных банках, которые будут регулироваться. Те биржи, которые существовали до этого, они через 2-3 года не будут нужны.

Наша компания запускает четыре новые биржи в Англии, ОАЭ. Украина и Черногория на очереди в этом году. Недавно запустили единственную регулируемую биржу в Индии.

Также готовится диджитал-банк, совмещенный с криптобанком. Это единая диджитал экосистема. В ближайшем будущем это будет очень удобная платформа для хранения фиатных денег и криптовалют. В один клик можно будет купить или продать крипту. Также будет весь функционал традиционного диджитал-банка.

Сейчас ведем переговоры с Монобанком и другими успешными примерами современных банков о покупке ядра. Также выбираем партнера, с кем будем выводить продукт в мир. Уже появился интерес у Мастеркарда и нескольких восточных банков из ОАЭ, Саудовской Аравии. Разговариваем и с правительством Черногории о том, чтобы именно там открыть первый такой банк.

Мы называем его банком 22-го века. Очень удобно в небольшой стране запускать и тестировать такой проект. Глава SEC Черногории поддерживает такую инициативу. Однозначно, это будет в будущем проект, который меняет представление о банках.

– То есть через 10 лет обычные деньги исчезнут?

– Мы просто забудем, что такое бумажные деньги, и все деньги будут цифровые, а все банки будут диджитал, с возможностью продажи и покупки криптовалют.

Вот наш Монобанк яркий пример, как можно стать одним из лидеров банков за такое короткое время. И это без отделений. В принципе, мы идем в эту же сторону, только мы еще чуть-чуть обгоняем время и добавляем туда возможности крипторесурса, возможности блокчейна. Это взаимоотношения крипты и людей, только уже в одном пространстве и вместе с банком.

– Сейчас основное преимущество криптовалют как раз и есть отсутствие регуляции. Это скорость, анонимность. Что изменит регуляция?

– Когда будут цифровые деньги, все будет гораздо легче, гораздо быстрее и гораздо безопаснее для бизнеса. Это будет огромный прорыв. У людей снимутся оковы, которые сейчас существуют в той или иной стране, и регуляция этих банков финансовым контролем и всего остального.

– Предположим, что у вас есть всего 10 000 долларов. Куда бы вы их инвестировали?

– При инвестиции в 10 000 я бы все-таки смотрел на рынок акций, технологичные проекты. С миллионом я бы давал другие совет. С 10 000 я бы советовал пойти к тем, кто профессионально занимается классическими инвестициями. Есть несколько видов профессионалов, которые этим занимаются. Люди, которые, можно сказать, почти без риска занимаются: там ты не будешь умножаться так быстро, но у тебя будет гарантированный доход. Если 10 000 – это все твои деньги, лучше не рисковать.

– Вы же пошли в совсем не консервативные инвестиции. Как решились на биржу?

В 2014 году я начал работать с одной биржей, помогать им развиваться, хотя я не понимал в этом ничего абсолютно. В тот момент я повстречал всех крупных действующих игроков рынка, которые тоже начинали в этом направлении. Два года я развивал эту биржу и в 2016 году начал создавать, собрав коллектив, другие биржи, но на продажу. В 2017 году появились мои первые биржи, не буду все освещать, но вот так ко мне пришла идея. На сегодняшний день, думаю, у меня один из самых уникальных опытов по разработке бирж.

– В начале февраля биткоин ультимум запустила основную сеть, можете поделиться первыми результатами?

– Листинг ещё не начался, сейчас мы на стадии переговоров, на его базе уже получен заказ по созданию стейблкоина государственной английской золотодобывающей компании Stail Coin, их 2,2 миллиарда на земле и 50 млрд в золоте под землей, то есть, мы будем делать эмиссию на 52 миллиарда.

– Стоит ли рассчитывать на рост биткоина?

– Биток рос благодаря неадекватной эмиссии. Мое видение – максимальное падение до 17 000. Надо вспомнить Уоррена Баффета: когда все хорошо – продавайте, когда все плохо – закупайтесь.

Любой пузырь легко лопается. Коррекция – это нормальная реакция на рынке. За всю историю крипты всегда надувался пузырь и была в дальнейшем мощная коррекция. Терпение, и все вернется. Не нужна паника, на это и рассчитывают такие манипуляторы, как Тесла, и ему подобные.

Я думаю, в августе может вернуться к курсу в 70 тыс. долларов за монету. Возможно раньше. Лично я вышел из крипты. Буду ждать курс на 25 тыс.

Рекомендую всем почитать книгу "Цифровое золото". Это первая книга, которую я прочитал непосредственно о битке, там все разъясняется. Биток – это Мона Лиза, это картина, ценность. Кто-то будет продавать, кто-то с его помощью сохранять деньги.

– На какие инвестиции вы бы советовали обратить внимание: классические или в криптовалюты?

– В крипте конечно больше перспектив, смотря какой стартовый капитал и что готов потерять в случае неудачи. Если ограниченный стартовый капитал, лучше в классику, если есть свободные деньги и готов поиграть и рискнуть, тогда лучше в крипту.

Той прибыли, которую давал биткоин, наверное, больше ни одна инвестиции не могла принести.

– Многие считают биткоин спекулятивным инструментом…

– Ну ничего страшного, мы сейчас говорим о высоких рисках. Если готов рисковать, можно пробовать. А если нет, если это последние деньги, то лучше выбирать что-то более консервативное.

– А какой была ваша первая инвестиция?

– Конечно же биткоин. Я занимался платежными терминалами, у меня была сеть. Я производил терминалы и они были в разных городах, в принципе, я и тогда работал с деньгами. Почему пришел к биржам – потому что это тоже была моя торговая площадка, которая продавала.