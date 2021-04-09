В июне 2020 года был внесен законопроект "О виртуальных активах". В тот момент мы стали на шаг ближе к цифровому государству и трансформации украинской экономики. Правовое регулирование криптовалют определяет правовой статус цифровых активов, налогообложение, условия работы бирж и т.д. При экономически ориентированном подходе к урегулированию виртуальных активов происходит интеграция криптоиндустрии в экономику страны.

Но Украина не единственная в попытках найти или же построить ту идеальную законодательную нишу для виртуальных активов. Для начала рассмотрим опыт государств для оценки перспектив.

Швейцария: правила функционирования криптоиндустрии определяет государственный регулятор - Служба по наблюдению за финансовыми рынками (FINMA). Операции с криптовалютами, а также прибыль от продажи облагаются налогом. Криптобиржи и криптообменники получают лицензии в финансовом управлении Швейцарии для комфортного функционирования. В 2022 году Швейцарии планирует реализовать формат оплаты налогов двумя наиболее популярными криптовалютами - Bitcoin и Ethereum.

Великобритания: тут криптовалюты не считаются легальным способом оплаты. Однако операторов криптобирж и электронных кошельков обязали придерживаться правил идентификации клиентов. Таким способом происходит контроль за индустрией и легальностью операций. Практика отслеживания криптоактивов создана для вытеснения недобросовестных пользователей на подпольные рынки, где они уже попадают под нарушение закона.

Беларусь: это первая страна с комплексным законодательством, которое регулирует блокчейн и криптовалюты. В Беларуси был создан “Парк высоких технологий”: место, где можно легально вести криптовалютный бизнес, регистрировать биржи, заниматься майнингом и т.д. Однако о реалиях работы с этим рынком ввиду событий прошлого года в этой стране, я говорить не могу.

В Украине при условии принятия законопроекта “Про виртуальные активы” регулятором рынка будет выступать Министерство цифровой трансформации Украины. При предоставлении услуг, связанных с виртуальными активами, необходимо получение лицензии соответствующего регулятора - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или Национального банка Украины. Правовое регулирование криптовалют также является основой их легитимности: вызывает доверие инвесторов и предпринимателей. Ведь за счет такого регулирования Украина будет находиться в рамках европейского законодательства, а также производить контроль за происхождением средств. Это наше обязательство как страны-участника FATF.

Легализация рынка виртуальных активов в Украине позволит вывести операции с виртуальными активами на открытый рынок, компаниям, специализирующимся на криптоактивах, регистрировать бизнес, официально работать с банковской системой и привлекать иностранные инвестиции. Мы также можем надеяться, что закон "О виртуальных активах" обеспечит безопасную экосистему для работы международных блокчейн-компаний.

Правовое регулирование не имеет цели ограничить пространство для новых разработок или трансформаций на рынке виртуальных активов. Благодаря законодательной базе мы сможем сделать криптовалюты безопасней, понятней для пользователя, устойчивей на рынке. Проект закона уже принят за основу и предполагает комплексное урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определение прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.