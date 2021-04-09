У червні 2020 року було внесено законопроєкт "Про віртуальні активи". Тоді ми стали на крок ближче до цифрової держави та трансформації української економіки. Правове регулювання криптовалют визначає правовий статус цифрових активів, оподаткування, умови роботи бірж і т.д. При економічно орієнтованому підході до регулювання віртуальних активів відбувається інтеграція криптоіндустрії в економіку країни.

Але Україна не єдина в спробах знайти або ж побудувати ідеальну законодавчу нішу для віртуальних активів. Для початку розглянемо досвід держав для оцінки перспектив.

Швейцарія: правила функціонування криптоіндустрії визначає державний регулятор - Служба зі спостереження за фінансовими ринками (FINMA). Операції з криптовалютами, а також прибуток від продажу оподатковується. Криптобіржі отримують ліцензії в фінансовому управлінні Швейцарії для комфортного функціонування. У 2022 році Швейцарія планує реалізувати формат оплати податків двома найбільш популярними криптовалютами - Bitcoin і Ethereum.

Великобританія: тут криптовалюти не вважаються легальним способом оплати. Однак операторів криптобірж та електронних гаманців зобов'язали дотримуватися правил ідентифікації клієнтів. Таким способом відбувається контроль за індустрією та легальністю операцій. Практика відстеження криптоактивів створена для витіснення недобросовісних користувачів на підпільні ринки, де вони вже потрапляють під порушення закону.

Білорусь: це перша країна з комплексним законодавством, яке регулює блокчейн і криптовалюти. У Білорусі був створений "Парк високих технологій": місце, де можна легально вести криптовалютний бізнес, реєструвати біржі, займатися майнингом і т.д. Однак про реалії співпраці з цим ринком зважаючи на події минулого року в цій країні, я говорити не можу.

В Україні за умови прийняття законопроєкту "Про віртуальні активи" регулятором ринку виступатиме Міністерство цифрової трансформації України. При наданні послуг, пов'язаних з віртуальними активами, необхідно отримання ліцензії відповідного регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України. Правове регулювання криптовалют також є основою їх легітимності: викликає довіру інвесторів і підприємців. Адже внаслідок такого регулювання Україна буде перебувати в рамках європейського законодавства, а також здійснювати контроль за походженням коштів. Це наше зобов'язання як країни-учасниці FATF.

Легалізація ринку віртуальних активів в Україні дозволить вивести операції з віртуальними активами на відкритий ринок, компаніям, що спеціалізуються на криптоактивах, реєструвати бізнес, офіційно працювати з банківською системою і залучати іноземні інвестиції. Ми також можемо сподіватися, що закон "Про віртуальні активи" забезпечить надійну екосистему для роботи міжнародних блокчейн-компаній.

Правове регулювання не має на меті обмежити простір для нових розробок або трансформацій на ринку віртуальних активів. Завдяки законодавчій базі ми зможемо зробити криптовалюту безпечною, зрозумілою для користувача, стійкою на ринку. Проєкт закону вже прийнятий за основу та передбачає комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначення прав і обов'язків учасників ринку віртуальних активів, принципи державної політики у сфері обігу віртуальних активів.