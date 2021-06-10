Криптовалюты – "паршивая инвестиция", – сенатор США
Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что криптовалюты являются "паршивой инвестицией". Также она отметила, что криптоактивы упрощают ведение незаконной деятельности.
Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства. По словам сенатора, схемы Pump&Dump, якобы распространенные в индустрии цифровых активов, являются рыночными манипуляциями
"Каждый взлом, который приводит к успешной выплате в криптовалюте, становится рекламой для хакеров, пытающихся провести больше кибератак", – говорит Уоррен.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 поднимет вопрос о проблемах криптовалют, в частности об их использовании для атаки на компанию Colonial Pipeline. Саммит состоится в ближайшие выходные в Лондоне.
Байден хочет обсудить план действий в отношении программ-вымогателей. Этот план должен обеспечить устойчивость к таким атакам, путем обмена информацией с другими демократическими странами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Старший аналитик рынка Oanda Corp Эдвард Мойя заявил, что среднерыночная стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. Падение курса криптовалюты может спровоцировать ее массовую продажу.
Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Конгресс одобрил предложение президента Найиба Букеле о внедрении криптовалюты.