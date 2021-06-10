Криптовалюты – "паршивая инвестиция", – сенатор США

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Криптовалюты
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Сенатор США назвала криптовалюты 'паршивой инвестицией'

Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что криптовалюты являются "паршивой инвестицией". Также она отметила, что криптоактивы упрощают ведение незаконной деятельности.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства. По словам сенатора, схемы Pump&Dump, якобы распространенные в индустрии цифровых активов, являются рыночными манипуляциями

"Каждый взлом, который приводит к успешной выплате в криптовалюте, становится рекламой для хакеров, пытающихся провести больше кибератак", – говорит Уоррен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 поднимет вопрос о проблемах криптовалют, в частности об их использовании для атаки на компанию Colonial Pipeline. Саммит состоится в ближайшие выходные в Лондоне.

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Байден хочет обсудить план действий в отношении программ-вымогателей. Этот план должен обеспечить устойчивость к таким атакам, путем обмена информацией с другими демократическими странами.

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