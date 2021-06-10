Криптовалюты – "паршивая инвестиция", – сенатор США

Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что криптовалюты являются "паршивой инвестицией". Также она отметила, что криптоактивы упрощают ведение незаконной деятельности.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства. По словам сенатора, схемы Pump&Dump, якобы распространенные в индустрии цифровых активов, являются рыночными манипуляциями

"Каждый взлом, который приводит к успешной выплате в криптовалюте, становится рекламой для хакеров, пытающихся провести больше кибератак", – говорит Уоррен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 поднимет вопрос о проблемах криптовалют, в частности об их использовании для атаки на компанию Colonial Pipeline. Саммит состоится в ближайшие выходные в Лондоне.

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Байден хочет обсудить план действий в отношении программ-вымогателей. Этот план должен обеспечить устойчивость к таким атакам, путем обмена информацией с другими демократическими странами.

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