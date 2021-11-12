Криптобиржа заморозила вывод Dogecoin: любимый токен Маска пошел ко дну

Курс криптовалюты Dogecoin (DOGE), популяризатором которой является американский миллиардер Илон Маск, упала более чем на 3% за сутки. Накануне ее временно запретили выводить с криптоплатформы Binance.

По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, после случившегося курс DOGE значительно снизился. По состоянию на 12 ноября одна монета торгуется на уровне $0,254095.

11 ноября в Binance заявили, что приостанавливают операции по выведению Dogecoin. Это произошло после недавнего обновления токена до версии 1.14.5, которое предполагает снижение минимальной комиссии за транзакции.

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"Мы обнаружили незначительную проблему с выводом DOGE на Binance после обновления версии 10 ноября. В результате мы приостановили вывод DOGE до решения этой проблемы", – утверждают в Binance.

Представители биржи заверили, что уже работают с командой DOGE над решением проблемы. Те, в свою очередь назвали в Twitter свою версию неполадок.

Разработчики Dogecoin утверждают, что более года назад Binance уже сообщала им о зависании транзакций с DOGE. Предположительной причиной проблем на криптобирже назвали недостаточную комиссию при операциях с токеном.

В Dogecoin проинструктировали биржу, как использовать входные данные для "застрявших" транзакций, чтобы отменить их и заменить другими, однако исполнили ли эти рекомендациям, осталось неизвестным. Но после обновления и снижения комиссий ранее застрявшие транзакции могли быть проведены автоматически.

На этом фоне некоторые пользователи Binance заявили, что криптобиржа без их ведома инициировала вывод Dogecoin и теперь просит вернуть токены, которых в настоящее время нет в их учетных записях. В противном случае им угрожают отключить функцию вывода средств на бирже.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, монета DOGE считается "самой любимой криптовалютой" американского миллиардера Илона Маска. А его заявления неоднократно давали толчок ее курсу.