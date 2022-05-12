Криптобиржа Coinbase допустила банкротство: $256 млрд под угрозой

Известная криптовалютная биржа Coinbase предупредила своих пользователей о том, что в случае банкротства их криптовалютные активы (а это $256 млрд) окажутся под угрозой. Это вызвало панику среди инвесторов, а директор компании назвал такую возможность маловероятной.

10 мая Coinbase Global опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2022 года, в котором говорилось о чистом убытке компании в $430 млн. Аналитики прогнозировали, что доклад будет разочаровывающим, но такие показатели превысили их ожидания почти вдвое. На этом фоне акции биржи подешевели на 20%.

Причиной резкого падения выручки и полученных убытков в компании называют снижение торговой активности. Объем торгов за первые три месяца составил $309 млрд – это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году

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Также в отчете сказано, что в случае банкротства клиенты, которые хранят свои криптоактивы на бирже, могут рассматриваться в качестве необеспеченных кредиторов. То есть, если компания будет признана неплатежеспособной, инвесторы не получат ни криптовалюту, которую они хранят на биржевых аккаунтах, ни денежный эквивалент.

“Поскольку криптоактивы, находящиеся на хранении, могут считаться собственностью конкурсной массы, в случае банкротства они могут быть предметом процедуры банкротства, и такие клиенты могут рассматриваться как наши необеспеченные кредиторы", – заявляют в Coinbase. Согласно указанной информации, по состоянию на конец марта клиентов биржи хранили на ней $256 млрд в фиате и ​​криптовалютах.

На фоне таких настораживающих заявлений директор компании Брайан Армстронг поспешил заверить своих клиентов в том, что пока о банкротстве компании речи не идет и что средства клиентов находятся в безопасности. Соответствующую приписку он объясняет требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ранее регулятор предписал криптовалютным платформам включать криптоактивы своих клиентов в баланс компании. До этого биржи юридически отделяли активы клиентов от своего баланса, действуя по принципу брокерских компаний. Это означало, что в случае банкротства они бы не были затронуты.

Несмотря на заверения Армстронга, акции Coinbase продолжили дешеветь – с момента публикации отчета они упали с $80 до $53. Падение акций усугубляется всеобщим спадом на рынке технологических компаний и турбулентность на крипторынке – 12 мая курс биткоина впервые с начала 2022 года опустился ниже $27 тыс., а совокупная капитализация сектора снизилась до $1,2 трлн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о суде над руководством турецкой криптовалютной биржи Thodex – для причастных к компании потребовали 40,5 тыс. лет тюремного заключения. Нанесенный клиентам площадки ущерб криптосообщество оценивает в $2,6 млрд.