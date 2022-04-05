Для главы криптобиржи в Турции потребовали 40 тысяч лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала для 21 человека, причастного к закрывшейся криптовалютной бирже Thodex, 40,5 тыс. лет тюремного заключения. Главу компании уже более года разыскивает Интерпол, но все безрезультатно.

Как сообщает Hurriyet, прокурор предложил жестоко наказать основателя криптобиржи Фарука Фатиха Озера и еще 20 человек, принимавших участие в ее деятельности. Для них требуют 40 564 лет тюремного заключения.

Им вменяют создание преступной организации, мошенничество и отмывание доходов, полученных в результате незаконной деятельности. В целом, после краха Thodex более 60 человек были задержаны, а шестерых из них поместили в тюрьму.

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По данным прокуратуры, из-за действий злоумышленников пострадали порядка 400 тыс. человек – им был нанесен ущерб на 356 млн лир (порядка $24 млн). Хотя криптоэксперты оценивают сумму убытков гораздо выше – в $2,6 млрд.

Самого Озера объявили в международный розыск Интерпола – считается, что из Турции он выехал в Албанию с $2 млрд, но найти его не удалось. Сбежав, он опубликовал заявление, пообещав вернуть всем инвесторам утраченные средства и вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.

Популярность Thodex пришла на фоне охватившей Турцию инфляции и падения курса лиры. Из-за финансовой нестабильности многие тысячи жителей 84-миллионного государства обратились к криптовалюте, но из-за мошеннических действий руководства Thodex лишились своих инвестиций.

На фоне случившегося в Турции ужесточили требования к криптобиржам. Пользователей обязали проходить верификацию, а также информировать местного регулятора о транзакциях на сумму более 10 тыс. лир (около $1,1 тыс.).

Как уже сообщал OBOZREVATEL, инцидент с это площадкой вошел в пятерку крупнейших криптовалютных афер за последние 10 лет. Кража денег Thodex уступает только мошенничеству, жертвами которого стали пользователи китайской торговой площадки PlusToken – в 2018 году они лишились в совокупности $2,9 млрд.