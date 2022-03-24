Крах криптовалют дает новые возможности: биткоин позволил немке не работать больше ни дня

Менее чем за 5 месяцев капитализация криптовалютного рынка обвалилась на триллион долларов, или более чем на треть. Но 38-летняя инвестор из Германии Элиза Списс видит в этом возможность, которую нельзя упустить.

Изданию Business Insider она рассказала, что узнала о криптовалюте от соседки по комнате еще в 2012 году, то есть задолго до того, как этот тип активов обрел всемирную популярность. Тогда она сразу с головой погрузилась в изучение новой темы.

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Элиза признается: ее поразило, что в этой сфере доминируют мужчины. “Женщины, к сожалению, не решались (инвестировать в криптовалюту. – Ред.)", – говорит Списс. Но ознакомление с криптовалютой принесло ей успех и финансовую независимость.

Конкретную сумму, которая хранится на ее счету, она не называет, но утверждает, что не испытывает совершенно никаких финансовых ограничений. Так что благодаря этому она теперь может не работать ни дня в жизни.

Но Элиза решила помогать другим женщинам. С этой целью в середине 2019 года она основала компанию FemmeCapital и теперь обучает своих учениц криптограмотности и помогает им узнать, как использовать криптовалюту, что такое блокчейн и как работают биткоин и Ethereum.

Она не хочет, чтобы ее называли “криптомиссионеркой" – так нарекают популяризаторов криптовалюты и блокчейн-технологий. Вместо этого, Элиза считает, что просто открывает своим клиенткам дверь в криптомир. “Моя цель — помочь женщинам начать работу в этой отрасли", – добавляет она.

Один из ее принципов – падение рынка виртуальных активов можно использовать с выгодой для себя. Стоит отметить, что, согласно данным биржи WhiteBIT, по состоянию на 24 марта биткоин торгуется на уровне $43 тыс. за монету, то есть на 12% больше, чем месяц назад. Но это все равно на 38% меньше ноябрьского максимума, когда курс BTC впервые в истории вырос до $69 тыс.

“На текущий крах криптовалюты следует смотреть как на возможность и при случае ею воспользоваться. Многие инвесторы, которые вошли в эту сферу неосведомленными, теперь паникуют, каждый день проверяют свои портфели и в конечном итоге в страхе продают свои активы", – говорит эксперт, объясняя, что подобные действия лишь усугубляют нисходящий тренд на рынке.

Она констатирует, что все больше и больше институциональных инвесторов выходят на рынок, обеспечивая на нем определенную степень стабильности, поэтому в будущем волатильность криптовалют снизится. “Это долгосрочные инвестиции, а не азартные игры", – отметила Списс.

Женщина считает, что инвестировать в криптовалюту не поздно – этот сектор все еще развивается. Но при этом она призывает не доверять никому, кто берется предсказывать курс биткоина через год, потому что это невозможно.

Сама она считает, что в долгосрочной перспективе первую криптовалюту ждет успех в течение довольно длительного времени. Но внимания достойны и другие проекты, например, Solana, у которой, по словам Элизы, “больший потенциал".

А вот инвестировать в мем-коины, такие как Shina Inu, Dogecoin и подобные им, она не рекомендует. В долгосрочной перспективе внимания достойны только монеты и токены, имеющие смысловое применение.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, автор всемирного бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и известный инвестор Роберт Кийосаки тоже разделяет подобные идеи. В прошлом он уже призывал покупать биткоин на спаде курса, чтобы заработать на взлете первой криптовалюты.