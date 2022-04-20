Когда криптобиржа помогает купить биткоин: что такое маржинальная торговля

Крупные заявки на криптовалютной бирже могут принести гораздо больше прибыли, чем мелкие – это один из азов торговли. При этом трейдеры, у которых не хватает собственных средств для покрытия позиции (сделки), прибегают к кредитному плечу – используют заемные средства биржи.

Этот способ торговли называется маржинальным. Именно использование заемных средств является его главным отличием от спотовой, или традиционной, торговли.

Кредитное плечо по своей сути является соотношением собственных и заемных средств трейдера и позволяет ему увеличить прибыль в разы в случае успешного проведения сделки. На различных площадках диапазон плеча отличается, например на крупнейшей криптобирже Европы WhiteBIT это от х1 до х20.

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Какой бывает маржинальная торговля?

При маржинальной торговле выставленная позиция делится на две части – залоговую сумму (“маржу") и заемные средства. Это позволяет проводить сделки с большим балансом, отдавая в залог меньше средств. При этом сами позиции бывают двух типов:

длинные, или лонги (long) – открывается с целью заработка на повышении курса;

короткие, или шорты (short) – открывается с целью заработка на снижении курса;

Например, участник маржинальных торгов уверен в том, что стоимость биткоина (курс 10000 USDT) вырастет. Если его личных средств хватает только на 0,1 BTC, он использует кредитное плечо х10 и, открывая длинную позицию, покупает 1 BTC. Когда монета подорожает до 11000 USDT, трейдер ее продает, получая таким образом 1000 USDT прибыли.

В обратном случае, следует открыть шорт-позицию. Имея на своем балансе 1 BTC, трейдер использует кредитное плечо х10 и продает сразу 10 биткоинов. После того, как цена актива упадет с 10000 до 9000 USDT за монету, он покупается обратно – прибыль в таким случае составляет 10000 USDT.

Маржин-колл и ликвидация

Для минимизации убытков используются маржин-коллы (margin call) – уведомления об убыточной позиции. Это является предвестием дальнейшей ликвидации позиции.

Например, пользователь открывает позицию на 1 BTC (курс 10000 USDT), имея на балансе 2000 USDT, то есть с кредитным плечом х5. При этом 2000 USDT – его гарантированный маржинальный депозит.

Когда сумма маржинальных балансов опускается ниже 65% от гарантированного маржинального депозита, позиция войдет в состояние маржин-колла. Выйти из него можно двумя путями:

уменьшить позицию вплоть до закрытия;

пополнить маржинальный баланс.

В случае бездействия при дальнейшем падении курса актива сумма маржинальных балансов может опуститься ниже уровня поддерживающей маржи (50% от гарантированного маржинального депозита). Тогда позиция ликвидируется – закрывается с возвратом заемных средств.

Преимущества маржинальных торгов

Кроме торговли более крупными суммами и получения более высокой прибыли, такой тип сделок имеет еще несколько “плюсов". Например, отсутствие необходимости вносить весь депозит сразу дает возможность диверсифицировать портфель активов, что, в свою очередь, позволяет инвестировать в новые активы.

Разные биржи позволяют использовать средства под обеспечение позиций по-разному. Например, используя кросс-маржинальный счет на WhiteBIT пользователь получает возможность задействовать средства для обеспечения позиции в случае маржин-колла из любой торговой пары, которая есть на таком счете.

Изолированный счет предполагает, что под обеспечение позиции может идти только определенная торговая пара. Если не проконтролировать момент, когда сделка уходит в убыток, и не пополнить изолированный счет конкретными активами, трейдер может потерять вложенные средства.

Недостатки

Говоря о маржинальной торговле, необходимо отметить, что она является высокорисковой, но остаться должным бирже, если позиция стала убыточной, нельзя. В моменте, когда "прогорают" собственные средства трейдера, наступает маржин-колл.

При этом важно помнить два нюанса. Во-первых, чем выше кредитное плечо, тем выше потери (поэтому х20 безопаснее, чем х100). Во-вторых, следует учитывать, что биржи взимают торговые комиссии, что снижает долю прибыли.

Заключение

Маржинальная торговля полезна для тех, кто хочет получать более высокий доход от своих сделок. Взвесив все “за" и “против" можно сделать вывод, что этот инструмент больше подходит опытным трейдерам.

В случае верно избранной торговой стратегии трейдеры могут многократно увеличить свою прибыль – это зависит от размера кредитного плеча. При этом так торговать можно как при “медвежьем", так и при “бычьем" рынке, то есть и при росте, и при падении курса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о похожем инструменте – фьючерсах. При их использовании также можно использовать кредитное плечо, а также для такой торговли вообще не обязательно владеть активом напрямую.