Виртуальный суперкар Nissan GT-R NFT продали за $2,3 млн

Невзаимозаменяемый токен (NFT), созданный канадским художником Алексом Маклеодом с изображением Nissan GT-R, был продан с аукциона за фантастическую сумму в $2301438. Это более чем в 10 раз превысило его первоначальную резервную цену в $220 тысяч. Покупатель арт-объекта также получит ключи от вполне реального Nissan GT-R Nismo Special Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Организатором аукциона по продаже необычного арт-объекта выступила компания Nissan Canada. Все заработанные средства будут направлены на благотворительность.

NFT демонстрирует GT-R в трех необычных 3D-образах, намекающих на "сверхъестественные характеристики" автомобиля. По словам художника, GT-R Nismo Special Edition выглядит так, будто "он пришел из другого мира", поэтому он хотел "исследовать эту идею и показать людям, как она может выглядеть, соединяя реальность между физическим и воображаемым мирами".

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Для тех, кто не знаком с термином NFT, невзаимозаменяемый токен – это цифровой актив, доступ к которому может получить только его владелец. Этот конкретный NFT будет храниться в блокчейне RubiX, включая беспарольную цифровую идентификацию владельца и "уникальные QR-коды, которые требуют аутентификацию для доступа к NFT, предотвращая потерю или кражу ключей".

Помимо NFT, покупатель также получит ключи от настоящего Nissan GT-R NISMO Special Edition. Автомобиль окрашен в серый цвет Stealth Grey в сочетании с капотом из углеродного волокна и 20-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками Rays. Он оснащен 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, мощностью 600 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.

Аукцион завершился с максимальной ставкой в 2 301 438 долларов. За вычетом резервной цены, остальные более 2 млн отправятся на благотворительные цели.

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