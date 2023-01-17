Как разбогатеть, продавая NFT в интернете: 12-летний криптомиллионер дал советы

Сталкиваясь с ростом стоимости жизни и усугублением инфляции, многие люди начинают искать альтернативные источники дохода. Школьник из Великобритании, который стал миллионером в 12 лет, считает, что таким людям еще не поздно обратить свое внимание на NFT.

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Сейчас Беньямину Ахмеду из Лондона 13 лет, на его счету две успешные коллекции токенов Minecraft Yee Haa и Weird Whales, внимание мировых СМИ и участие в международных криптоконференциях. К мнению этого подростка прислушиваются в сообществе, а сам он рассказал о своем восхождении на NFT-пьедестал изданию LatestDeals.

Любовь к компьютерным наукам ему и его брату привил их отец-разработчик, говорит мальчик. Он уже владеет несколькими языками программирования, но в рамках школьной программы осваивает еще и Python, а своим любимым называет JavaScript.

"Сначала мы экспериментировали с такими веб-технологиями как HTML/CSS и учились создавать красивые веб-страницы. Затем мы начали кодировать в ежедневном режиме – я выполняю одно задание по кодированию каждый день, даже по праздникам", – признается Беньямин.

В столь юном возрасте английский подросток уже успел поработать с художниками из компаний Disney и Marvel. Кроме этого, он разрабатывал образовательный контент для таких именитых СМИ, как BBC, CNBC и Business Insider. "Мне нравится преподавать и делиться в своем Твиттере тем, что я узнаю", – говорит 13-летний криптомиллионер.

В целом, он отмечает, что очень избирательно подходит к проектам, над которыми будет работать. А между финансовой выгодой и возможностью личностного роста Беньямин всегда выберет второе.

С криптовалютами его также познакомил отец. "Он дал мне немного криптовалюты и сказал поэкспериментировать с ней. Поскольку я коллекционер покемонов, люблю играть в Lego и компьютерные игры, мое путешествие в мир NFT было неизбежным", – подчеркивает мальчик.

Последним штрихом он называет сделку с токенами, которую совершил друг его отца. Купив NFT из коллекции Rare Pepe за $27 тысяч, что на тот момент было чрезвычайно много за "картинку в интернете", он через несколько месяцев он продал свой токен за $500 тыс.

"Меня восхитило, что кто-то был готов платить столько за цифровое изображение!" – вспоминает Ахмед. Он самостоятельно научился пользоваться крупнейшим NFT-маркетплейсом OpenSea, а знакомый из интернета научил его создавать "коллекции юзерпиков, похожие на Bored Apes и CryptoPunks".

"Моя коллекция Weird Whales была продана на сумму около 2000 ETH, что на сегодняшний день составляет более 2 млн фунтов стерлингов. 75% проектов NFT никогда не торгуют более 10 ETH. Моя же входит в группу избранных NFT-проектов, чем я очень горжусь. Это историческое событие – я стал самым молодым человеком в мире, запустившим NFT-коллекцию", – говорит Беньямин.

При этом вначале этого пути мальчик и представить не мог, что его токены станут вирусными и получат столь широкое освещение в международных СМИ.

"NFT — это игра на внимание. Вы должны покупать и продавать на ажиотаже. Это самые рискованные активы в мире, поскольку порог для входа в них стал очень низким", – объясняет он.

По его словам, теперь знать программирование, чтобы создавать NFT-коллекции, необязательно – есть полностью автоматизированные инструменты, которые могут самостоятельно генерировать тысячи токенов. Но пару советов тем, кто хочет запустить собственный проект, он все же дал:

начать с покупки какого-то недорогого NFT – не ради прибыли, а чтобы ознакомиться с техническими аспектами этой отрасли;

– не ради прибыли, а чтобы ознакомиться с техническими аспектами этой отрасли; ознакомиться с мерами кибербезопасности – как не потерять свой пароль, а также избежать различных мошеннических и хакерских схем.

Также Беньямин признается, что хранит все свои накопления в криптоактивах: биткоине, Ethereum и NFT из премиальных коллекций. Поэтому он советует остальным тоже инвестировать средства в экспоненциальные технологии, то есть стоимость которых может упасть или вырасти вдвое за год.

"Я рано почувствовал, насколько силен этот сектор: криптовалюта, робототехника, искусственный интеллект, квантовые вычисления и даже биотехнологии. Это высокорисковые направления, но их доходность намного выше, чем у традиционных классов активов", – рассуждает школьник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о школьнице из США Ниле Хейс, которая продала свои рисунки как NFT и стала миллионершей в 12 лет. Популярность ее коллекции токенов Long Neckie даже позволила ей заключить партнерство с изданием TIME.

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