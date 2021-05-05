Глобальное изменение климата - тема, о которой слышали даже в самых отдаленных местах нашей планеты. Сегодня эту актуальную проблему обсуждают в контексте майнинга криптовалют. По одну сторону дискуссии сторонники, которые верят, что криптовалюты могут решить мировые проблемы. С другой стороны, те, кто считает, что майнеры используют большое количество "грязной" энергии от выработки угля в Китае и природного газа в Нью-Йорке, тем самым оставляя разрушительный след на окружающей среде.

Дискурс стал еще увлекательней после того, как я наткнулась на доклад BCEI, опубликованный Square. Авторы работы выдвигают идею того, что огромная потребность электроэнергии для майнинга наоборот ускорит глобальный энергетический переход на возобновляемые источники энергии. Разобрала главные тезисы этого доклада.

Начнем с проблемы возобновляемых источников энергии.Исландия, например, обладает огромным количеством доступных и недорогих возобновляемых источников в виде геотермальной энергии. Но, к сожалению, невозможно построить линии электропередач во всех направлениях под Атлантикой, а произведенную электроэнергию нужно использовать сразу же. Потому при отсутствии потребности остается большое количество неиспользованной энергии. По этой причине сложно оправдать инвестиции в "зеленые" энергопроекты.

Однако страна нашла выход: вместо того, чтобы продавать электричество напрямую, в Исландии построили заводы по производству алюминия (такие заводы потребляют много энергии, им характерен высокий уровень выбросов CO2). Другими словами, неиспользованные возобновляемые источники энергии превращаются в определенную ценность - алюминий.

А теперь вернемся к майнингу криптовалют. Крипто-майнинг по своей сути конвертирует электроэнергию в номинал в виде криптоактивов (BTC, ETH и т. Д.). Эти активы, что-то вроде алюминия, производимого в Исландии, затем можно перемещать, передавать и преобразовывать. Но в отличие от алюминия, который должен быть физически отправлен в пункт назначения, криптоактивы являются программируемыми и могут мгновенно перемещаться через подключение к интернету.

Что же будет, если рассмотреть криптовалюту как продукт "чистых" электростанций? Учитывая все свойства, биткоин, например, может помочь в развитии возобновляемых источников энергии (и электрических сетей в целом) несколькими способами:

Очереди подключения: когда разрабатываются новые энергоресурсы, нужно подать заявку на их подключение к сети. На подключение таких очередей могут уйти годы. Тем временем эти активы могут быть онлайн и производить биткоины, поскольку майнеры биткоинов могут забирать энергию до тех пор, пока не появится потребность продажи в сеть.

Географические проблемы: иногда самые солнечные и ветреные места не являются теми, где больше всего клиентов, поэтому трудно оправдать разработку новых возобновляемых источников энергии. Криптовалюта решает эту проблему, превращаясь в своего рода "виртуальную линию передач".

Сроки и баланс энергосистемы: электрические сети - это рынки, которые должны поддерживать идеальный баланс между спросом и предложением. Следовательно, возобновляемые источники энергии, подключенные к сети, часто приходится отключать, если они производят слишком много энергии в неподходящее время. Биткоин же можно покупать круглосуточно, без выходных, 365 дней в году.

Биткоин-майнеры - уникальные потребители энергии, поскольку они предлагают очень гибкую и легкую нагрузку, обеспечивают выплаты в глобально ликвидной криптовалюте и не зависят от местоположения, требуя только подключения к Интернету. Эти комбинированные качества представляют собой исключительный актив.

Авторы доклада считают, что объединение майнеров с проектами по возобновляемым источникам энергии могут повысить доходность для инвесторов и разработчиков, переведя эти проекты в области солнечной и ветровой энергетики на прибыльную территорию. То есть вероятно, что крипто-майнинг станет катализатором процесса перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Этот проект действительно может привести человечество к решению глобальной проблемы изменения климата. Осознавая все возможности и сложности, я с энтузиазмом отношусь к данной инициативе и буду в дальнейшем следить за ее развитием.

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