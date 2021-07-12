JP Morgan засомневались, что биткоин может быть платежным средством в Сальвадоре

Объявление Сальвадором биткоина законным платежным средством может создать проблемы как для самой страны, так и для криптовалюты. Инициатива президента Найиба Букеле сделать его платежным средством в стране вызвала массу споров о том, насколько это выгодно и каковы могут быть последствия. МВФ, который сейчас ведет переговоры с Сальвадором о своей кредитной программе, входит в число тех, кто ставит под сомнение это обоснование.

Об этом сообщает Bloomberg. Объемы торговли биткоинами обычно превышают $40-50 млрд в день, но большая часть из них усваивается крупными биржами. Большая часть криптовалют заблокирована в неликвидных организациях, при этом более 90% не переходят из рук в руки в течение более чем года.

"Ежедневная платежная активность в Сальвадоре будет составлять примерно 4% от объема недавних транзакций внутри сети и более 1% от общей стоимости токенов, которые были переведены между кошельками за последний год", – говорится в отчете.

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Даже многие сторонники первой криптовалюты утверждают, что, хотя есть аргументы, что это хорошее средство сбережения, его полезность в качестве платежного механизма ограничена.

Напомним, платформа TikTok начала вводить жесткие меры по продвижению влиятельными лицами продуктов финансовых услуг, включая криптовалюту и торговлю акциями. Этот шаг направлен на то, чтобы остановить растущую волну неподходящих рискованных инвестиций и мошенничества, продвигаемых в соцсетях, но также затронет авторитетные финансовые компании.

Банки и компании воспользовались преимуществами рекламы и партнерства с влиятельными лицами на TikTok. Приложение Plum для пострегулирующего контента и сбережений Monzo и Revolut сотрудничает с аутентичными голосами финтока. Но эти новые правила положат этому конец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд заявил, что курс биткоина может упасть до $10-15 тыс. Он отметил, что криптовалюта может продолжить свое падение уже в ближайшие месяцы.