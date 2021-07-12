TikTok начал борьбу с криптовалютой: платформа вводит жесткие меры

Платформа TikTok начала вводить жесткие меры по продвижению влиятельными лицами продуктов финансовых услуг, включая криптовалюту и торговлю акциями. Этот шаг направлен на то, чтобы остановить растущую волну неподходящих рискованных инвестиций и мошенничества, продвигаемых в соцсетях, но также затронет авторитетные финансовые компании.

Об этом сообщает Daily Mail. Банки и компании воспользовались преимуществами рекламы и партнерства с влиятельными лицами на TikTok. Приложение Plum для пострегулирующего контента и сбережений Monzo и Revolut сотрудничает с аутентичными голосами финтока. Но эти новые правила положат этому конец.

Отмечается, что платформа обновила свою политику в отношении брендированного контента, запретив продвижение всех финансовых услуг и продуктов.

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Его рекламная политика, которая позволяет компаниям, оказывающим финансовые услуги, рекламировать людей старше 18 лет, остается неизменной. Рекламы, продвигающие виртуальные валюты и криптовалюты, уже запрещены, равно как и схемы пирамид и схемы быстрого обогащения. Так, платформу тщательно проверили на предмет предоставления нерегулируемых финансовых консультаций, которые могут ввести в заблуждение людей.

Ранее глава совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд заявил, что курс биткоина может упасть до $10-15 тыс. Он отметил, что криптовалюта может продолжить свое падение уже в ближайшие месяцы.

По словам специалиста, обвал может означать падение курса на 70-80%. При этом главная криптовалюта уже значительно потеряла в цене, снизившись с $60 тыс. На данный момент криптовалюта стоит $34,3 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сенатор из штата Вайоминг Синтия Ламмис заявила, что пенсионные фонды должны использовать биткоин и другие криптовалюты. Она отметила важность поддержания разнообразного распределения активов.