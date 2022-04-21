Ирландия запретит партиям принимать биткоин из-за войны в Украине

В Ирландии могут запретить политическим партиям принимать криптовалюту в качестве пожертвований. На фоне войны в Украине местные власти опасаются, что таким образом Кремль может вмешиваться в выборы, поддерживая пророссийские силы в стране.

Как сообщает издание Independent, министр жилищного строительства, местного самоуправления и наследия Дарра О'Брайен, чье ведомство занимается подготовкой к выборам и реформой избирательной системы, провел заседание целевой группы, рекомендовавшей изменить законы для обеспечения честности выборов.

Участники заседания выразили особую обеспокоенность вопросами защиты страны от кибератак и дезинформации, которая исходит от пророссийских сил и в частности партии ирландских националистов “Шинн Фейн". После начала войны в Украине эти опасения усилились.

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По результатам встречи рабочая группа предоставила рекомендации по созданию правовой и цифровой защиты от злонамеренного вмешательства в выборы. Это включает и прозрачность имущественного портфеля политических партий.

Кроме запрета пожертвований в криптовалюте, новые правила ужесточат требования к иностранным взносам в целом. Также правительство получит право требовать от общественных организаций удалять из соцсетей неправомерный контент.

По словам О'Брайена, на фоне роста угрозы кибервойны против свободных стран кабинет министров Ирландии поддерживает предложенные им меры. “Ужасающее вторжение в Украину и коварная дезинформационная война подчеркивают сохраняющиеся фундаментальные угрозы, с которыми сталкиваются все демократии", – заявил министр.

Ранее криптовалютные санкции в отношении России ввели и США. Американский Минфин внес в “черный список" оператор майнинговых дата-центров BitRiver и десять его российских дочерних структур, которые помогали РФ обходить санкции – их имущество в США заморозили, а американским гражданам запретили с ними работать.

Компания была создана в 2017 году и с тех пор открыла три офиса в России. Она позиционирует себя как крупнейшего в мире экологически чистого "производителя" криптовалюты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд не исключает, что режим Владимира Путина попытается обойти санкции, введенные из-за войны в Украине, при помощи криптовалюты. Страна-агрессор может направить свои энергетические ресурсы на криптомайнинг.