Инсценировка смерти и пропавшие миллионы: "биткоин-вдове" угрожают смертью

Вдове канадского криптовалютного предпринимателя Джеральда Коттена поступают угрозы смерти от кредиторов ее умершего мужа. Пару подозревают в инсценировке смерти Коттена в 2018 году ради кражи свыше $150 млн.

Об этом Дженнифер Робертсон написала в автобиографической книге. Отрывок из мемуаров "Биткоин-вдова: любовь, предательство и пропавшие миллионы" приводит The Walrus.

Джеральд Коттен был основателем и гендиректором обанкротившейся канадской криптобиржи QuadrigaCX. В декабре 2018 он умер в результате осложнений болезни Крона во время медового месяца с Робертсон в Индии.

С его смертью оказались заблокированы средства 76 тыс. пользователей биржи, которые хранились на холодных кошельках. На этом фоне многие клиенты усомнились в смерти мужчины, решив, что он просто скрылся с их активами.

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Ситуацию подогревает и то, смерть Коттена наступила через четыре дня после того, как он составил завещание. Все свои активы и собственность, включая электрокар Lexus, самолет Cessna и 15-метровый парусник, он завещал жене.

В QuadrigaCX месяц скрывали смерть гендиректора, после чего объявили о банкротстве. В результате 215 млн канадских долларов, или $168 млн по текущему курсу, вложенных инвесторами, пропали, поскольку ключи к холодным кошелькам знал только руководитель компании.

Канадский финрегулятор назвал причиной краха биржи организованную Коттеном схему Понци. Якобы он выкачивал активы клиентов для личного пользования.

"Меня не должно было удивлять, что история о пропавших миллионах QuadrigaCX вызвала ажиотаж в СМИ. Но я все еще шокирована тем, что стала объектом угроз – якобы сперва меня надо пытать, а потом убить различными жуткими способами. Я знаю, что кто-то просто выразил так свой гнев, но другие люди казались предельно серьезными", – говорится в книге Дженнифер Робертсон.

Женщина пишет, что угрозы поступали по телефону, в электронных письмах и в социальных сетях: "Наши деньги или насилие – выбор за тобой, Джен", "Возьму еще одного в команду, чтобы убить Джен". Недоброжелатели также грозились убить ее отца и собак. "Я была слишком напугана, чтобы просто выйти на улицу", – жалуется женщина.

В своих мемуарах Робертсон пишет, что познакомилась с Коттеном в 2014 году. Женщина мало знала о криптовалюте и не подозревала, что перед смертью ее избранник был замешан в мошеннических схемах.

"Я пыталась соотнести человека, которого знала и любила, самого умного, веселого и доброго из тех, кого я когда-либо встречала, кто так многому меня научил, единственного человека, кто предложил мне безусловную любовь и позволил чувствовать себя для него единственной в мире, с мошенником, о котором писали СМИ", – написал Робертсон. Она признала, что ее покойный муж не должен был держать "все рычаги управления миллиардной компанией без внутреннего или внешнего надзора".

В автобиографии женщина утверждает, что была потрясена обманом и мошенничеством Коттена. "Хуже всего то, что Джерри смешал доходы Quadriga со своими собственными, используя средства инвесторов для финансирования своего образа жизни. Нашей жизни!", – пишет "биткоин-вдова".

"Не буду врать, мне нравилось быть богатой. Мне нравилось не спрашивать: "Могу ли я себе это позволить?" Я могла позволить себе все. Мы могли бы купить дом в Новой Шотландии и еще один в Британской Колумбии, даже собственный остров с яхтой, чтобы туда добраться. Мы могли путешествовать по экзотическим местам", – вспоминает Дженнифер Робертсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 2011 по 2021 год произошло 226 крупных преступлений с криптовалютами. Самым распространенным методом кражи криптовалюты стали взломы таких проектов.