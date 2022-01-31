Индийский COVID-фонд отказался принять $100 млн у "отца" Ethereum и назвал причину

Индийский фонд помощи борьбы с эпидемией коронавируса India COVID-Crypto Relief вернул создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину монет Shiba Inu на $100 млн. В мае 2021 года мужчина пожертвовал средства на помощь в противостоянии COVID-19.

О решении вернуть часть пожертвований сообщил в своем Twitter основатель фонда, а также блокчейн-платформы Polygon Сандип Найлвал. По его словам, это ускорит темпы помощи в борьбе с пандемией.

Найлвал отметил, что принадлежащая ему компания Crypto Relief, которая управляет фондом, полностью соблюдает законодательство Индии, хотя и зарегистрирована за пределами этой страны. "Будучи гражданином Индии, я должен быть особенно осторожен в отношении любого проекта, от которого поступают пожертвования", – подчеркнул он.

Видео дня

Создатель Polygon объяснил, что в Индии существенно ограничено использование криптовалют в качестве источника финансирования. Для этого монеты пришлось бы продать и конвертировать в индийские рупии, что запрещено законом об иностранных взносах.

Как канадец Бутерин обладает более широкой свободой действий для помощи Индии. "Будучи не индийцем, Виталик может делать это быстрее, имея возможность оперативнее принимать решения и поддерживать проекты с высокой степенью риска и вознаграждения", – пишет Найлвал.

Он объяснил, что договорился с "отцом эфира" о перенаправлении средств в медицинские или биотехнологические проекты в разных странах, которые выберет самостоятельно. Сандип Найлвал уточнил, что пожертвования Бутерина составили 98% всех перечислений фонду.

В мае-2021 в СМИ попала информация о том, что команда проекта Shiba Inu отправила Виталику Бутерину 505 трлн монет SHIB, сделав его крупнейшим держателем актива ("китом"). По пересчету, на тот момент стоимость актива превышала $8 млрд, причем Ethereum у Бутерина было только на $1 млрд.

С тех пор стоимость альткоина значительно снизилась. Индийский разработчик отметил, что его фонд уже распределил средств на $70 млн, а также располагает еще $302 млн.

Бутерин подтвердил в Twitter, что получил обратно $100 млн. Предполагается, что эта операция не окажет давления на курс SHIB, поскольку они были напрямую конвертированы в стейблкоин USDC.

Чтобы распределить средства, 27-летний миллиардер стал сооснователем фонда Balvi. Деньги получат проекты, которые занимаются исследованием и разработкой вакцин, новых походов к фильтрации и вентиляции воздуха, тестированию и другими направлениями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как именно Бутерин уничтожил перечисленные ему 410 трлн SHIB совокупной стоимостью $6,7 млрд. Сам он сравнил свои действия со шпионским фильмом.