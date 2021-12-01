Хакеры украли у криптопроекта $31 млн: создатели обратились к ним с просьбой

Криптовалютный проект MonoX Finance стал жертвой кибератаки, в результате которой многие пользователи лишились своих средств. Сумму убытков компания не указала, но аналитики оценили ее в $31 млн.

В своем Twitter команда DeFi-проекта сообщила, что хакер использовал уязвимость в своп-контрактах MonoX Finance. Это дало ему возможность искусственно завысить цену внутреннего токена MONO "до заоблачных значений" и опустошить другие счета.

По подсчетам DeFi-аналитика Игоря Игамбердиева, убытки платформы составили $31 млн. Такую сумму вывели с кошельков пользователей. В частности были похищены:

3,9 тыс. токенов "обернутого" Ethereum (WETH) на $18,2 млн;

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5,7 млн Polygon (MATIC) на $10,5 млн;

36,1 "обернутого" Bitcoin (WBTC) на $2 млн;

1,2 тыс. Chainlink (LINK) на $31 тыс.;

3,1 тыс. Aavegotchi (GHST) на $9,1 тыс.;

5,1 млн Duck DAO (DUCK) на $257 тыс.;

4,1 тыс. Magic Internet Money (MIM) на $4,1 тыс.;

274 Immutable X (IMX) на $2 тыс.

Кроме того, по данным специалистов компании по кибербезопасности Peckshield, также были украдены 43,4 тыс. внутренних токенов проекта MonoX (MONO) на $240 тыс., 8,2 млн USD Coin ($8,2 млн) и 9,1 млн Tether ($9,1 млн). А чтобы повысить конфиденциальность операций, хакер использовал протокол Tornado Cash.

Команда проекта уже извинилась перед пострадавшими клиентами и заверила, что они работают над решением возникшей проблемы. Они также обратились к злоумышленнику.

"Мы также очень хотим поговорить с "хакером". Мы очень ценим то, что мы создали для нынешнего и будущего MonoX, и, что наиболее важно, наших пользователей и их средства. Пожалуйста, свяжитесь с нами", – призывают авторы проекта.

На фоне случившегося токен MONO рухнул ниже $5, потеряв 16% стоимости. C 26 ноября, когда криптовалюта достигла своей максимальной отметки в $7,48, ее курс упал уже более чем на треть.

MonoX - это многоцепочечная децентрализованная финансовая платформа. Ее особенностью было использование единого токена (собственного стейблкоина Virtual USD – vUSD) для пулов ликвидности.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее в 2021 году хакер Mr. White Hat взломал блокчейн-платформу Poly Networ и вывел в криптовалюте около $600 млн, что стало крупнейшей криптокражей в истории. Но менее недели спустя он вернул украденные токены.