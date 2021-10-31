Фонд гарантирования вкладов США заинтересовался биткоином

Всего за две недели Комиссия по ценным бумагам и биржам листировала три новейших в экономической истории США биткоин-индексируемых ETF-фонда. Volt Equity ETF уже распоряжается акциями Tesla и PayPal, ETF ProShares Bitcoin всего за два дня торгов привлек более $1,1 активов, криптофонд ETF Valkyrie Bitcoin Strategy также постепенно набирает капитализацию.

Но для того чтобы эти финансовые инструменты давали высокие результаты, должны включиться встречные механизмы банковской системы. Кастодиальное хранение активов становится ключевым вопросом повестки дня для банков и биткоин-ETF, пишет Reuters.

Для запуска порядок учета денег и финансовых инструментов, uлава фонда гарантирования вкладов Елена МакВильямс, uлава офиса финансового контроля Майкл Дж. Хшу и представитель Федеральной резервной системы уже сформировали межведомственную комиссию. Они работают над единым федеральным подходом.

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"Моя цель состоит в том, чтобы предоставить банкам возможность действовать в качестве хранителя криптоактивов и использовать их в качестве некоторой формы обеспечения". Поэтому межведомственная группа рассмотрит правила хранения криптовалюты на своих балансах. Для себя и своих клиентов", – заявила МакВильямс.

После совещания Главный финансовый контролер Хшу озвучил свою довольно категоричную позицию. При этом он обозначил мнение Брайана Брукса, своего предшественника, который утверждал:

"Банки могут продолжать удовлетворять потребности своих клиентов в защите своих самых ценных активов, которые сегодня для десятков миллионов американцев включают криптовалюту. От сейфов до виртуальных хранилищ! Мы должны гарантировать, что банки могут удовлетворить потребности своих клиентов в финансовых услугах".

Продолжая обозначенный его предшественником подход, Хшу указал на его обеспокоенность неполной реализацией этих инициатив всеми заинтересованными сторонами: "Очевидно, что не смотря на все усилия и громкие релизы, эти мнения еще далеки от того, чтобы стать частью более широкой стратегии, связанной с периметром регулирования сферы оборота криптовалют".

Американские банки не хотят ждать, пока чиновники в верхах синхронизируют подходы. Они действуют. И действуют на свой страх и риск. В апреле сотрудники Офиса главного контролера в лице главного юрисконсульта агентства "тихо определили" – банки могут торговать криптовалютой в интересах своих клиентов.

Это решение сделало если не прорыв, то рыночное продвижение. Paxos Trust Company – финансовая блокчейн-компания из Нью-Йорка, помогающая продвигать криптовалютные предложения PayPal, получила в апреле временные банковские гарантии. Крупные игроки поступают более линейно и без оглядки на корпоративные мнения. U.S. Bancorp – пятый по величине банк в стране по размеру холдингов с капиталом около $53 млрд, в этом месяце заявил, что готовит услугу хранения криптовалюты (кастодиальный сервис) для инвестиционных менеджеров крипто- учреждений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тема приобретения, владения и перепродажи криптоактивов становится в США составляющей правительственной повестки дня:

Эти данные работают в качестве драйвера повышения цены этой криптовалюты в стратегической перспективе. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн). По данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина 29 октября составлял около $60 тыс.

Однако достоверно прогнозировать курс биткоина не может никто. И если курс доллара контролирует американская Федеральная резервная система, а и все банкноты подтверждены золотом центробаноков, то криптовалюты ничем не обеспечены. Их экономическая природа определяется практически никому неизвестным пулом криптомайнеров.