Сенатора в США уличили в недекларировании биткоинов на 100 тыс. долларов

В США сенатор-республиканец от штата Вайоминг Синтия Ламмис приобрела биткоины на сумму от $50 тыс. до $100 тыс. и при этом не отчиталась о покупке в течение 45-дневного срока. Такое поведение в Штатах считается серьезным нарушением.

Дело в том, что в США с 2012 года действует обновленный закон, требующий от конгрессменов предоставлять информацию обо всех покупках и продажах имущества, cообщает CNBS. В офисе сенатора при этом заявляют, что покупка не была задекларирована из-за ошибки.

"Как только мы это поняли, мы начали работать с комитетом по этике, чтобы исправить это, – уточнила пресс-секретарь офиса конгрессмена. – Это была ошибка, и вопрос был решен без штрафных санкций".

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Способы декларирования биткоинов сенатором Ламмис и раньше привлекали внимание:

В апреле 2021 года, подав в Сенат свою годовую форму раскрытия финансовой информации, она также не включила в декларацию биткоины.

Неделю спустя Ламмис подала исправленную декларацию, в которой говорилось, что она владеет биткоинами на сумму от $100 тыс. до $250 тыс.

При этом еще до того сенатор сообщила, что совершила свою первую покупку этой валюты в 2013 году по цене $330 за токен, и сказала, что на конец июня у нее было пять биткоинов.

Сенатор Ламмис является давним приверженцем биткоинов и рекламирует штат Вайоминг как место, где финансовые институты свободно работают с криптовалютами. Она и два других сенатора попытались внести поправку в законопроект об инфраструктуре, ставший законом 10 августа 2021 года.

Ламмис хотела ввести в закон определение термина "криптовалютный брокер". Но в итоге поправка была заблокирована.

Продвигая биткоин в качестве платежного средства, сенатор отмечала: "Я хотела бы, чтобы криптовалюта, такая как биткоин, стала частью диверсифицированного распределения активов, которые используются в пенсионных фондах и других учреждениях работающих для людей, чтобы откладывать их на будущее".

Закон о декларировании средств от 2012 года обязывает членов Конгресса США раскрывать информацию о покупке и продаже отдельных акций, облигаций и товарных фьючерсов в течение 45 дней с момента сделки. Другие активы, такие как паевые инвестиционные фонды, EIF и казначейские векселя, освобождены от 45-дневного срока и должны раскрываться только один раз в год.

Тема приобретения, владения и перепродажи крипто-денег становится в США составляющей правительственной повестки дня. Ранее OBOZREVATEL писал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена юридически приравнять виртуальные активы к ценным бумагам.

Конгресс уже включил в повестку дня вопрос о том, как Комиссии по ценным бумагам и биржам следует регулировать криптовалюты."Федеральный финансовый регулятор не будет запрещать оборот криптовалюты на территории страны", – заявил председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер.

Данные недавнего опроса, проведенного международной фирмой по онлайн-исследованиям и анализу данных YouGov, свидетельствуют, что 27% жителей США поддержали бы предложение превратить биткоин в законное платежное средство, наряду с долларом.

В этом контексте Bank of America уже начал написание учебника по криптовалютам, другим цифровым активам и их использованию в финансовых системах по всему миру. Исследование рынка цифровых активов будет называться "Руководство по цифровым активам: начальная версия".