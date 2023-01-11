Европейский депутат перевел всю зарплату в биткоин: что из этого вышло

Бельгийский депутат Кристоф де Бекелаер, который в 2022 году первым в своей стране решил перейти на зарплату в криптовалюте биткоин, называет свой эксперимент удачным. В частности, якобы именно благодаря ему Бельгия попала на карту мира как криптовалютная страна.

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Будучи представителем политсилы "Гуманистический демократический центр" (CDH) в горсовете Брюсселя, де Бекелаер ежемесячно получает 5500 евро. Изданию Cointelegraph он сказал, что целый год переводил свой оклад в биткоин и клал на "холодный", то есть аппаратный, криптокошелек.

Бельгийский депутат утверждает, что, в первую очередь, преследовал политические цели: защитить финансовые свободы и экономические возможности, а также бороться с финансовой неграмотностью. Отдельно от этого, политик указал на связь биткоина и защиты окружающей среды.

Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT на 11 января биткоин торгуется на уровне $17,4 тыс. Учитывая то, что за год до этого он стоил около $38 тыс., с практической точки зрения решение де Бекелаера вряд ли можно назвать оправданным, но сам он утверждает, что изначально не видел в этом экономической стратегии.

"Это было политическое, а не финансовое решение … Каждый месяц я кладу свою зарплату в биткоинах на холодный кошелек и не трогаю ее. У меня не было цели жить на криптовалюту", – говорит он.

Бельгийский депутат уверен: благодаря ему его страна попала на глобальную криптовалютную карту, а местных чиновников начали обучать обращению с цифровыми активами.

"Многие политики сказали себе: "Де Бекелаер ведь не анархист. Если он заинтересовался биткоинами, за этим должно крыться что-то любопытное", – добавил политик.

При этом он считает, что западные правительства осознают всю полезность криптовалюты со временем: с усугублением энергетического и климатического кризисов, а также с приходом к власти авторитарных лидеров. Также он поддержал принятие в ЕС законопроекта о рынках криптоактивов (Markets in Crypto-assets, или MiCA), который вводит регулирование криптовалют на общеевропейском уровне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на подобный эксперимент брюссельского депутата вдохновил опыт американских политиков. В частности, получать зарплату в биткоинах решил мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес.

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