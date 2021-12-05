Ethereum лучше, чем Bitcoin: ученые назвали главное преимущество

Криптовалюта Ethereum (ETH) обладает лучшими свойствами хеджирования, чем Bitcoin, то есть является лучшим инструментом для сбережения капитала от инфляции. После обновления "эфира" он может стать первым дефляционным токеном – это значит, что выходить из оборота будут больше монет, чем поступать.

Так считают четверо австралийских ученых – Эстер Фелес-Виньяс, Шон Фоли, Джонатан Карлсен и Джири Свек. В своем совместном исследовании они пришли к выводу, что инвесторы могут переключиться с биткоина на "эфир" в качестве основной криптовалюты для хранения денег.

5 августа в блокчейне Ethereum было выпущено обновление London, которое содержало протокол EIP-1559. Он предполагает "сжигание" части комиссий за транзакции, а не перечисление их в полном объеме майнерам.

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С тех пор было уничтожено уже свыше 1 млн токенов из находящихся в обращении 118,5 млн. При этом коэффициент "сжигания" составляет 0,61.

Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 5 декабря курс одного ETH составляет $4,5 тыс. Таким образом совокупная стоимость выведенной из обращения второй криптовалюты превышает $4,5 млрд.

Как говорится в исследовании, в некоторые дни количество "сожженных" монет превышало 50% от числа созданных. Учитывая рост спроса на Ethereum из-за его надежной экосистемы децентрализованных финансовых приложений, показатель сжигаемых ETH будет только расти.

Исследователи отметили, что Ethereum уже менее подвержен инфляции, чем биткоин. "В годовом исчислении с момента EIP-1559 прирост Ethereum ожидаемо составит лишь 0,98% – вполовину меньше, чем увеличится предложение биткоинов (1,99%) за тот же период", – говорится в их докладе.

На этом фоне исследователи пришли к выводу, что Ethereum проявляет "лучшие свойства хеджирования инфляции, чем биткоин". Поэтому в долгосрочной перспективе вторая криптовалюта может выступать более надежным хранилищем ценностей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал и о главном недостатке сети Ethereum – высоких комиссиях за операции. В связи с этим директор сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital Су Чжу признался, что отказался от этой криптовалюты, назвав ее "антиутопией".