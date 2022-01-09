Эксперт, предугадавший курс криптовалюты, назвал токен с 400% роста

У токена Chainlink (LINK) есть шанс вырасти на 400%, но для этого ему необходимо достичь нескольких зон поддержки. Так считает криптоаналитик Микаэль ван де Поппе, который ранее довольно точно предсказал рост Elrond.

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 6 января LINK торгуется на уровне $24,1 за единицу. Однако в обозримом будущем он может достичь уровня в $120, утверждает ван де Поппе на своем YouTube-канале.

Для этого активу необходимо преодолеть несколько отметок. Сначала LINK надо закрепиться выше $19,5, после чего – преодолеть зону в $33. Следующие цели для Chainlink, считает аналитик – $77 и $120.

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"Если сектор DeFi собирается просыпаться, Chainlink, скорее всего, добьется своего", — подчеркнул Микаэль ван де Поппе. Он отметил потребность децентрализованных финансов в LINK.

LINK – внутренний токен децентрализованного оракула Chainlink. Оракулы – сервисы, связывающие блокчейн с внешним миром, включая децентрализованные приложения (DApp), другие блокчейны, торговые площадки, облачные провайдеры, платежные и корпоративные системы.

Трейдер считает, что потребность криптоотрасли в оракулах будет способствовать росту курса LINK. Кроме того, в 2022 году спрос может появиться и на сети оракулов.

Стоит отметить, что 4 января три кита (крупнейшие частные держатели криптовалюты) провели 11 транзакций по покупке токенов LINK. В целом в этот день они потратили на актив $14,7 млн.

В ноябре 2021 года сбылся прогноз Микаэля ван де Поппе для другой криптовалюты. В апреле эксперт предсказал, что курс монеты Elrond поднимется до $500-750. Это случилось в ноябре, когда актив торговался на уровне $545.

При этом важно помнить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у Chainlink или другой криптовалюты. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, американский криптоаналитик Бенджамин Коуэн тоже предсказывал немалый рост для Chainlink. Он верит, что токен вырастет до $100.