Доходы майнеров Bitcoin и Ethereum рухнули вдвое

Выручка майнеров Bitcoin и Ethereum по итогам июня упала почти в два раза по сравнению с маем. В частности, майнеры Bitcoin получили 839 миллионов долларов в июне.

При этом их прибыль в мае составляла 1,45 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные The Block.

В качестве основных причин эксперты называют падение курса криптовалюты и уменьшение количества транзакций. При этом скорость хеширования Bitcoin упала на 50% с момента пика в мае.

Количество ежедневных транзакций упало почти с 300 тысяч в мае до 200 тысяч в июне. Такой уровень был зафиксирован в последний раз в августе 2018 года.

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В то же время выручка майнеров Ethereum за месяц снизилась с 2,35 миллиарда долларов до 1,1 миллиарда. Причины падения прибыли аналогичны Bitcoin.

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.