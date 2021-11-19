"Дестабилизирует страны": Хиллари Клинтон увидела в криптовалюте угрозу для мира

Криптовалютный сектор экономики нуждается в дополнительном регулировании со стороны государств, считает бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Она утверждает, что такой тип активов может ослабить экономику целых государств и глобальные валютные рынки.

Об этом экс-госсекретарь США заявила во время панельной дискуссии в рамках конференции Bloomberg New Economy Forum. При этом Клинтон отметила привлекательность развития цифровых активов.

"Еще одна сфера, которой, как я надеюсь, государства начнут уделять больше внимания, – это рост криптовалюты. То, что выглядит как очень интересная и несколько экзотическая попытка добычи новых монет для дальнейшей торговли, может подорвать (национальную. – Ред.) валюту, подорвать роль доллара в качестве резервной валюты, дестабилизировать страны. Сперва небольшие, но потом – и крупные", – сказала Клинтон.

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Заявление Клинтон было сделано после того, как 15 ноября президент США Джо Байден подписал новый план инфраструктурного развития страны. Законопроект вводит новые правила для криптовалютных брокеров и операторов.

Начиная с 2023 года они будут обязаны сообщать налоговой службе о всех сделках с цифровыми активами на сумму свыше $10 тыс. Среди раскрываемой информации должны быть указаны имена клиентов, адреса, номера телефонов, прирост и убытки капитала.

После этого в Палате представителей США был представлен двухпартийный законопроект, направленный на изменение "криптовалютных" положений в подписанном законе. Авторы обратили внимание на двусмысленность некоторых понятий в документе и потребовали более четкого определения для "криптовалютного брокера".

В нынешней редакции говорится, что это "любое лицо, отвечающее за регулярное предоставление любых услуг по передаче цифровых активов от имени другого лица". Это предлагается исправить на "любое лицо, готовое в ходе обычной торговли или бизнеса осуществлять торговлю цифровыми активми по указанию своих клиентов".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее за ужесточение регуляции криптовалют выступил и экс-президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не верит в биткоин, и назвал его мошенничеством.